Daddy Yankee y Myke Towers lanzan nueva versión de "Gasolina" para "Fast & Furious 10"

Aunque Daddy Yankee está retirado de la música (a falta de dar sus últimos conciertos en Puerto Rico a finales de este 2023), la realidad es que no ha dejado de sorprender con nuevas canciones en colaboración con otros artistas, pero lo que nadie esperaba es que regalara una nueva versión de su mayor himno: "Gasolina".

"Gasolina" marcó un antes y un después en la historia del reguetón y de la música latina. Una canción que dos décadas después continúa sonando en todas las fiestas y teniendo un hueco muy especial en las listas de clásicos urbanos. Ahora, este hit tiene una nueva versión y el encargado de arriesgarse a darle un lavado de cara al éxito ha sido Myke Towers.

El artista puertorriqueño, uno de los exponentes más populares de la nueva generación del reguetón, se ha sumado a "Gasolina" con un fin muy especial: formar parte de la banda sonora de la película de Fast & Furious 10, que se estrenará el 19 de mayo en los cines. Pero lo mejor es que el tema ya está disponible en las plataformas digitales por lo que ya sabemos cómo suena la característica voz de Myke Towers sobre la pegadiza base de "Gasolina" que ha remixeado Safari Riot.

"Ella es amante de las carreras clandestinas, recuerda que las rosas vienen con espinas, vive a su modo no le importa lo que digan", canta el joven cantante en esta versión de "Gasolina", en la que también hace referencia a la franquicia diciendo: "No me hagan sacar a la máquina del garaje, rápido y furioso no me pidan que le baje, prendan en fuego los motores".

Este remix del hit, lanzado en 2004 en el álbum Barrio Fino del Big Boss, llega apenas unos días después de que su versión original se incluyese en el Registro de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, convirtiéndose en el primer tema de reguetón en formar parte en este registro sonoro histórico quedando inmortalizada para la posteridad.

Por otra parte, esta no es la primera vez que escuchamos las voces de los dos artistas boricuas juntas en una canción. Ambos habían colaborado previamente en "Pasatiempo" y "Ulala".

Y a ti, ¿qué te parece la nueva versión de "Gasolina"?

