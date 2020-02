Bad Bunny y J Balvin serán invitados sorpresa de Shakira y Jennifer Lopez en el Super Bowl 2020

Publicado el Domingo, 2 Febrero, 2020 - 11:47 (GMT-4)

Si te pensabas que la fiesta latina que ofrecerán Jennifer Lopez y Shakira en el entretiempo del Super Bowl LIV no podía mejorar, estabas equivocado, pues a pocas horas del show se reveló que los populares exponentes urbanos Bad Bunny y J Balvin serán sus invitados sorpresa.

La noticia la confirmó Billboard este domingo y ha causado gran revuelo en las redes y entre los latinos y fans de la música urbana.

Según las fuentes de la revista Bad Bunny interpretará I Like It Like That con Shakira y un fragmento de Chantaje, mientras que Balvin y JLo cantarán Que Calor y Mi Gente.

De acuerdo a los rumores que han estado circulando durante la última semana, otros invitados de las cantantes podrían ser Pitbull, Beyoncé o JaRule.

Billboard también confirmó que Emme, la hija de JLo y Marc Anthony, también acompañará a su madre durante el show, como lo hizo en la gira It's My Party.

Otra estrella que estará presente en el evento deportivo será Demi Lovato, que cantará el himno para dar inicio al partido, luego de su explosiva actuación en los Grammy el pasado domingo, la primera después de la sobredosis que casi acaba con su vida en 2018.