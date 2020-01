Filtran lista de canciones que Shakira y Jennifer Lopez podrían presentar en el Super Bowl

Publicado el Jueves, 23 Enero, 2020 - 16:16 (GMT-4)

Poco más de una semana es lo que queda para la final del Super Bowl, en cuyo entretiempo Shakira y Jennifer Lopez harán historia con un explosivo show. La locura por el esperado evento ha aumentado luego de que se filtrara la supuesta lista de los temas que van a cantar.

La foto, que circula por todas las redes, muestra una hoja con una lista de canciones de ambas artistas, que parece haber sido filtrada por algún músico o productor del evento, pues sobre el papel se ven algunas huellas de zapatos.

De acuerdo a esta lista, sería JLo la encargada de abrir el show con su éxito Get Right, seguido de otro hit, Waiting For Tonight, y tendría de invitados a Pitbull con On The Floor y a Ja Rule con un popurrí del tema I´m Real.

No ad for you

Por su parte, Shakira entraría con su éxito She Wolf (Loba), seguido de un popurrí con Chantaje, La Tortura y su recién estrenado Me gusta. La colombiana invitaría al escenario nada más y nada menos que a Beyoncé, para cantar el tema Beautiful Liar.

Por supuesto, los explosivos éxitos Wherever Whenever y Hips Don´t Lie de Shakira, así como su espacio para demostrar su talento para el belly dance, no faltarán.

Aunque es una gran noticia para la comunidad hispana que dos mujeres latinas sean las protagonistas del show de medio tiempo más famoso de Estados Unidos, la rivalidad entre Shakira y JLo es bastante conocida, por lo que está garantizado que ambas darán lo mejor para el show y que disfrutaremos de un enérgico espectáculo.

El Super Bowl LIV se llevará a cabo el próximo domingo 2 de febrero en el estadio Hard Rock de Miami.