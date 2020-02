Jeremy, hijo de Daddy Yankee, le dedica unas emotivas palabras a su padre por su cumpleaños

Publicado el Martes, 4 Febrero, 2020 - 13:23 (GMT-4)

Cada 3 de febrero es una día señalado en el calendario de los amantes del género urbano, que celebran el cumpleaños del Rey del Reguetón Daddy Yankee. El Big Boss celebró su 43 aniversario con una fiesta el pasado domingo en la que estuvo acompañado por sus amigos y su esposa, Mireddys González.

A pesar de que sus hijos no pudieron estar junto a él en el festejo, su hijo Jeremy Ayala no dejó escapar la oportunidad de felicitar a su padre públicamente a través de las redes sociales.

El joven compartió dos fotografías en su perfil de Instagram, una más actual y otra de cuando el era pequeño, para felicitar "al mejor padre del mundo" y expresar todo el orgullo que siente por sus continuos logros.

"Felicidades Pa. Espero que pases tu cumpleaños de maravilla! Eres el mejor padre del mundo. Estoy tan orgulloso de todos tus logros, es increíble presenciar como has formado una cultura y como impactas al mundo cada vez que haces música. Admiro tu pasión por tu arte y trabajo que solamente aspiro tener esa misma ética de trabajo y esa dedicación. Te amo", han sido las palabras que ha escogido para felicitarle públicamente.

Esta preciosa dedicatoria la respondía el intérprete de Con Calma con el siguiente mensaje: "Ustedes son el mejor regalo que me ha dado Dios y le doy las gracias de tenerlos conmigo cada día. Te amo".

Por su parte, su esposa Mireddys -conocida como La Jefa- compartió una fotografía del mismo festejo junto la que expresó el amor que siente hacia él.

"Hoy celebro tu vida mi amor. Amarte es razón suficiente para celebrar, pero tu cumpleaños me hace celebrar aun más. Te mereces muchas cosas buenas pero lo más que deseo es que tengas toda la felicidad que tú me has dado a mi. Feliz cumpleaños amor mío. Todo ser vivo cumple una vez al año y lo celebran, pero alguien tan especial como tú solo ocurre una vez en la vida. Felices 4? Mientras Dios me lo permita... Siempre te celebraré. Te amo", escribió la puertorriqueña.

"Eres mi reina. Te amo", le ha contestado el Big Boss a esta amorosa dedicatoria.