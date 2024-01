Cantante cubana que se parece a Daddy Yankee: "No intento suplantar a nadie"

Gracias al poder de viralidad de TikTok el nombre de Cary Cruz está acaparando los titulares de la prensa de todo el mundo. Esta policía cubana llamó la atención de los medios y millones de cibernautas por su gran parecido con el icónico reguetonero Daddy Yankee. Y es que solo hace falta echar un vistazo a su cuenta en TikTok (@carycruz0619) para que las similitudes salten a la vista.

Y mientras que su nombre y su imagen continúan dejando boquiabiertos a los usuarios de las redes sociales, esta cubana ofreció una entrevista al canal de King Show Blog para hablar sobre su historia y cómo ha llegado a boca de todo el mundo.

De esta conversación que mantuvo la doble cubana de Daddy Yankee compartió fragmentos en su perfil de TikTok. En uno de los vídeos narra lo complicado que fue para ella ser homosexual en Cuba, donde su orientación sexual tenía que ser manejada con discreción por su familia.

"En Cuba era muy difícil porque eras criticado. Y hoy en día aquí no hay discreción, soy libre. Lo único que tengo con Cuba ahora mismo es que se liberara. De hecho tengo un tema muy bonito que se llama "Libertad", un tema protesta", cuenta la policía, que también es cantante de salsa.

A mí me gustaría que Cuba se liberara

A pesar de que es inevitable pensar en Daddy Yankee al verla, asegura que con su aspecto no busca parecerse al intérprete de "Gasolina". "No me quiero parecer a Daddy Yankee", afirma durante la conversación. "No intento suplantar a nadie. Soy Cary Cruz. Soy salsera", dijo, orgullosa.

"Yo no tengo nada que ver con el reguetón, aunque sí me gusta el reguetón", agregó durante la entrevista, en la que también confesó que le encantaría conocer de cerca al Big Boss.

Antes de las redes sociales, en las calles ya le llamaban la atención por su parecido con el reguetonero. "Ay Daddy Yankee se volvió policía", recuerda que le decían.

Aquí, la entrevista completa: