El derrumbe de Eduardo del Llano (que mató a Nicanor)

Publicado el Miércoles, 5 Febrero, 2020 - 08:12 (GMT-4)

Eduardo del Llano tuvo su primer celular hace cinco meses, cuenta. Ojalá no lo hubiera tenido nunca. Envejecer estrenando celular es peligroso. Como heredar auto a los ochenta y sacar licencia de conducir.

Cuando te llega un celular en tiempos de tu propia cólera, corres el riesgo de diez minutos como los que se grabó Eduardo este lunes y que, por si no se ha enterado aún, conviene avisarle: le van a perseguir. No lo digo o lo deseo yo. Solo sé que le va a perseguir. Esos diez minutos infames, lamentablemente lo van a perseguir.

Porque cuando empiezas a hablar de tres niñas aplastadas por un balcón que tuvo la idea de sumarse a la tradición local, y caer, y dices que es una tragedia y que tú mismo no sabes qué harías si le ocurriera a una de tus hijas, pero acto seguido echas mano de un “Ahora bien, dicho esto…” de ahí en adelante lo que digas, te va a perseguir.

No ad for you

Nadie se libra tan fácil de eso. Convertirse en hijo de puta, o revelarse como hijo de puta, suele ser una cosa sin vuelta atrás.

Que Eduardo del Llano no era un dechado de virtudes humanas, lo intuía ya. Y me permito hablar desde el conocimiento de causa.

En 2017 comió conmigo en un restaurante colombiano de Miami, adonde amistosamente lo invité tras entrevistarlo en el noticiero de Mega TV del cual fui co-presentador. Días después asistí a su fiesta de despedida, invitado por una legión de amigos que habían arropado a Eduardo durante su estancia en Estados Unidos, un colectivo humano donde costaba trabajo encontrar una sola baja pasión o tendencia a la estupidez.

De regreso en Cuba, Eduardo del Llano resumió la mayor parte de su paso por Miami con un texto titulado “Miaming II”, en la revista OnCuba, donde resumía casi todos los prejuicios y estereotipos impulsados por la narrativa oficial contra los cubanos que vivimos de este lado del mar. Solo teníamos dudas, deudas, stress, fanatismos, televisión chatarra y comida chatarra. ¡Diablos!

A mí me resbaló. Me sentí incómodo por sus anfitriones. Debieron sentirse de alguna forma maltratados en una esencia humana que quizás ahora se entiende más.

Tomar la muerte de tres niñas de las que antes no habló, por las que no escribió ni exhibió pesar alguno, como leit motiv para contarnos que es una tragedia sin culpables, y que Cuba es un país normal, no solo es miserable: es incongruente.

El tipo que ha hecho carrera con el surrealismo cubano, con el absurdo cubano, no puede salirme con la muela bizca de la normalidad. Por más que lo diga acabado de levantar.

Su video me dejó algunas sorpresas.

La primera de todas: la exhibición de la ignorancia. Una ignorancia impúdica, de esas que dan vergüenza ajena. Una ignorancia que uno evita sacar a pasear. De esas que, si se tienen, se tratan como a los mocos de la nariz: en el baño. No en Facebook. No en tu página oficial de figura pública.

Todavía estoy buscando el edificio que Eduardo dice que se cayó en New York. “Hace dos días”, precisa en su grabación del pasado lunes. El sábado no hubo reporte de derrumbe estructural en la Gran Manzana. La última desgracia conocida ocurrió tres meses atrás en New Orleans, cuando una falla de una viga causó la muerte a tres obreros que trabajaban en la construcción de un hotel Hard Rock. En New York murió una mujer en un derrumbe, sí. En agosto de 2019.

Eduardo me confunde en su resumen reporteril. O se confunde él de New, dando por bueno que Orleans es también York. No lo sé. Pero comparar un accidente de construcción con una política estatal no es confusión menor. Por ahí se escurre la mierda que llevamos todos dentro, y que algunos, como el realizador de marras, a veces deciden ventilar al sol.

Porque los derrumbes de La Habana han terminado siendo patrimonio nacional y política estatal. Quizás sea esa la normalidad de clase media sobre la que este hombre nos alecciona con modo selfie, iluminación precaria y rostro de acabado de levantar.

Si la intención era recordarnos que la normalidad habanera era ver a sus niños bajo los escombros quizás se trastocó en el decir. Ahí llevaría toda la razón. Como la normalidad del Congo son tres generaciones familiares muriendo todos de SIDA, o como la normalidad de Trípoli son adolescentes que apartan restos de un proyectil de mortero para jugar al fútbol.

Son normalidades muy jodidas, pero normalidades al fin. Para sus contextos.

Mi segunda sorpresa: Eduardo del Llano no tiene sentido del ridículo. Y eso, cuando lo conocí, tampoco lo noté.

Sirva de muestra su narración de la noticia que un amigo que reside en México recién le acababa de contar. Que un depósito de gasolina explotó mientras cientos de personas llenaban baldes de forma clandestina, desatando un infierno donde murieron casi cien almas de forma horrenda. Y nadie acusa el gobierno mexicano por esto.

Bien. El incidente que recién un amigo del camarada del Llano tuvo a bien contarle, ocurrió en Tlahuelilpan, norte de México, en junio de 2019. Hay que decir que no va muy sobrado de inmediatez. Ni de información. ¡Y aun así nos asegura que nadie culpó al gobierno mexicano!

Quizás la falta de celular impidió que Eduardo leyera la montaña de críticas, artículos de opinión e investigaciones que denunciaban las negligencias estatales en este oleoducto. Hay una diferencia entre que tú no conozcas algo, y que ese algo no exista. La ignorancia soberbia es algo muy jodido. Te pone en ridículo.

Como te deja en ridículo que afirmes que nadie culpa a los gobiernos democráticos del mundo por las muertes que le corresponden. Se hace. Se hace todos los días. La prensa libre y punzante de este mundo es un látigo, y sin cascabeles en la punta. Que tú no la leas, es diferente.

Como te deja en ridículo insinuar que Donald Trump sería también culpable por la muerte de un obrero de construcción en New Orleans (capta la palabrita, anótala, se diferencia de York). Como si Trump tuviera en su gabinete de presidencia a un directivo de Planificación Física, o un ministro del MICONS, que autorizan las bolsas de cemento o los implementos de trabajo que pueden comprar los estadounidenses, y en qué tiendas, y con qué moneda en particular.

Es de pinga, digamos la cosa como es, desconocer que en el totalitarismo, donde el Estado es dueño lo mismo de las emisoras que de los cuños de pasaporte y de las fábricas de bloques, el destino de la masa colectiva llamada pueblo es responsabilidad de quien no permite la libertad individual.

Yo me apunto a un trabajo así, Eduardo, como el del gobierno cubano. Propiedad sin responsabilidad.

Porque el gobierno es dueño de los hospitales pero no de la obligación de surtirlos. Cuando falta el diazepam, es culpa de acaparadores. Y del bloqueo. Es dueño de los alimentos pero no del hambre. El hambre y el desabastecimiento son culpa de los revendedores. Y del bloqueo. Es dueño del destino de once millones de almas, pero cuando estas huyen es culpa de la Ley de Ajuste Cubano. Y del bloqueo.

Tú me dirás si no es una ricura una pincha así.

Mi última sorpresa, quizás, ha sido la muerte de Nicanor. Porque lo mataste, Eduardo. Eso lo sabes, ¿verdad? Olvídate del anuncio de episodio final. Olvídate, incluso, del nivel embarazosamente bajo que comenzaron a tener tus historietas filmadas, que alguna vez fueron agua fresca para un pueblo necesitado de representación, necesitado de hacerse oir.

Eduardo del Llano, con un celular de cinco meses y diez minutos de infortunio, vació dieciséis años y una saga entera que hasta este lunes tuvo símbolo y sentido. Porque solo desde la honestidad cómplice tuvieron sentido los cortos de Nicanor. Solo desde un prisma de reflejo social crítico. ¿O hablábamos de arte conceptual y figurativo?

Cuando Eduardo del Llano presentó sus cortos en Miami, y fue a entrevistas como las de Radio y Televisión Martí, o fue al noticiero de Mega TV conmigo, ¿asumía que era por el valor estético de sus ficciones, por trascendencia artística pura y dura? ¿Eduardo del Llano? ¿Él, que tiene tantos lectores fieles de su narrativa como Abel Prieto?

Cuando los cubanos copiaban sus cortos de contrabando, de memoria en memoria, con una sonrisa de conspiración, asumían que el cerebro detrás de todo eso les echaba una mano. Les decía: “Mira este absurdo. Mira este abuso. Mira esta infelicidad. Ahí están, aunque el Granma no se entere".

No sabíamos que detrás de la filmación de dos segurosos en pleno ejercicio de instalación de técnica a un infeliz Nicanor, solo asistíamos a una representación de normalidad nacional tan normal, que no debía ser ni politizada ni denunciada.

El derrumbe de la Habana Vieja mató un símbolo y dejó otro en pie. Se llevó a Nicanor. De alguna manera lo vamos a extrañar. Nos dejó a tres niñas que tomaban helado cuando la normalidad nacional se les vino encima y no las dejó ensayar más.

Dice Eduardo del Llano, desde su clase media muy normal, que si fueran sus hijas él no sabría qué hacer. ¿Otro video objetivo con su teléfono de cinco meses y su cara de acabado de levantar, quizás?