Eduardo del Llano incluido en lista de represores cubanos

El programa Represores cubanos, de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, incluyó al cineasta Eduardo del Llano entre los residentes de la isla que han incitado a la violencia contra sus compatriotas.

"El cineasta cubano Eduardo del Llano ha incitado a la violencia contra los cubanos que en agosto de 2022 protestaron contra el gobierno en las calles de Nuevitas y otros puntos de la isla. Del Llano ha opinado que “demasiado pocos golpes ha dado la policía cubana. Tendría que ser mucho más represiva, mucho más", dice el texto creado en la web Represores cubanos sobre el cineasta.

El audio en que el cineasta se mostró a favor de que la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) fuera mucho más represiva con los ciudadanos que protestan fue desvelado por el influencer Luis Dener a finales de agosto.

"Demasiado poco golpe ha dado la policía cubana. Tendría que ser mucho más represiva", expresó Del Llano a través de un mensaje de voz tras las protestas en Nuevitas.

Este 6 de septiembre, en un mensaje enviado al periodista Rolando Cartaya quien es el responsable del programa Represores cubanos, Eduardo del Llano rechazó su inclusión en la lista.

"Ya expliqué en una entrevista que eso fue un audio privado que le envié a un conocido, en respuesta a algo que él había escrito que me había molestado y donde me refiero a las personas que tiraron piedras en las manifestaciones de Nuevitas", dijo Del Llano a Radio Televisión Martí.

"Jamás yo he dicho que hay que reprimir a la gente que se manifiesta pacíficamente. Ahí me refería a los que fueron violentos porque a la gente que son violentos y tiran piedras y agreden a los policías, la policía los reprime en todas partes del mundo, empezando por Estados Unidos", dijo el escritor y guionista cubano.

"Pensar que yo me refiero a que hay que reprimir a todo el pueblo cubano y sobre todo al pueblo cubano que se manifiesta pacíficamente, es una manipulación terrible y es sacar las cosas de contexto y no tiene nada que ver con lo que yo dije", puntualizó.

"No estoy a favor de la represión, pero sí creo que la policía tiene que defenderse porque todos los sistemas se auto defienden y en el caso de Nuevitas, hay videos por ahí de un tipo vanagloriándose de cómo le partieron la cabeza a la policía a pedradas. (...) A ese tipo de gente que hicieron eso, sí creo que tiene que castigarlos la ley, como pasa en cualquier país del mundo", expresó.

Del Llano indicó que no le importa estar en la lista, pero se defendió y rechazó su inclusión en el grupo de represores, pues asegura que él no ha reprimido a nadie.

"A mí me da igual la lista en que me pongan, pero desafío a cualquiera del programa a que demuestre que yo alguna vez chivatié a alguien, participé en un acto de repudio, torturé, o que por mi cuenta se afectó a alguien. Eso no lo va a encontrar nadie, porque eso nunca ha sucedido. Jamás he reprimido a nadie", concluyó.

Cartaya expresó que en su criterio, el cineasta "ha dado un giro desde sus posiciones críticas como coguionista de la censurada película Alicia en el Pueblo de Maravillas y sus cortometrajes del personaje Nicanor O’Donell, en los que ridiculizaba a la Seguridad del Estado".

De igual manera considera que se ha convertido en un "peligroso alabardero del régimen" y que siendo un conocido personaje público, sus palabras "le hacen un posible reo de un delito de incitación al odio o a la violencia que es penado en diversos grados en diferentes legislaciones nacionales e internacionales".

"Los que, como Eduardo del Llano, captan la atención de miles de personas y seguidores en las redes sociales, deberían sopesar las posibles consecuencias de sus dichos y sus hechos, o atenerse a una responsabilidad legal que, dicho sea de paso, no caduca", añadió Cartaya.

Las protestas en Nuevitas ocurrieron durante varias jornadas seguidas, a mediados de agosto. En la segunda noche de manifestaciones, la policía actuó con violencia, golpeó a niños, a manifestantes y se reportaron decenas de detenciones. Muchos de esos cubanos que se manifestaron pacíficamente aún están en prisión.