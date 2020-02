El éxito de Shakira "Whenever, Wherever" fue co-escrito por Gloria Estefan y producido por Emilio Estefan

Publicado el Jueves, 6 Febrero, 2020 - 06:34 (GMT-4)

La espectacular actuación de Shakira y Jennifer Lopez durante el entretiempo del Super Bowl 2020 no solo puso a ambas estrellas en boca de más de medio mundo, sino que además hizo resurgir y volver a despertar el interés por algunos de los mayores hits de sus carreras.

Este ha sido el caso de Whenever, Wherever. 18 años después de su lanzamiento, el sencillo de la colombiana ha resurgido y ha disparado nuevamente las ventas al posicionarse en los primeros lugares de Itunes, todo después de que la barranquillera lo incluyese en el selecto repertorio que formó parte de su presentación durante el evento deportivo.

Lo curioso es que detrás de este gran éxito están las manos y el talento de dos importantes artistas cubanos: Emilio y Gloria Estefan.

No ad for you

El matrimonio formó parte del proceso creativo, pues Whenever, Wherever fue escrita por Shakira, el estadounidense Tim Mitchell y Gloria, mientras que la producción corrió a cargo de los dos primeros y de Emilio.

El propio cubano ha compartido orgulloso la noticia de que la canción haya vuelto a conquistar las listas de lo más top del mercado musical y ha escrito en su cuenta de Instagram unas palabras en las que menciona además el tema Let's Get Loud que interpretó Jennifer Lopez en el Super Bowl y que también se encuentra entre los más vendidos de dicha plataforma digital.

"Muy felices del gran éxito de Shakira y Jlo en el SuperBowl y ver que temas tan especiales para nosotros como Whenever Wherever y Let's Get Loud estén en la preferencia del público por tantos años y que ahora nuevamente estén ocupando los 1ros lugares", escribió.

Whenever, Wherever, la cual también cuenta con una versión en español llamada Suerte, se estrenó el 27 de agosto de 2001 como el primer sencillo de Laundry Service, el tercer álbum de estudio de Shakira que incluye también otras importantes canciones de su repertorio como Eyes Like Yours (Ojos Así), Underneath Your Clothes o Te aviso, te anuncio.

A día de hoy videoclip oficial de Whenever, Wherever cuenta con casi 502 millones de visualizaciones en el canal de YouTube de la colombiana, mientras que el material audiovisual de Suerte acumula más de 121 millones.