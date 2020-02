La poderosa actuación de Shakira y Jennifer Lopez en el descanso del Super Bowl 2020

Publicado el Lunes, 3 Febrero, 2020 - 05:44 (GMT-4)

Prometía ser una de las mejores actuaciones de la historia del Super Bowl y no decepcionaron. Jennifer Lopez y Shakira conquistaron el Hard Rock de Miami, donde derrocharon sensualidad, poder femenino, pasión y mucha fuerza durante el intermedio del evento deportivo más seguido del mundo.

Durante los 14 minutos que duró el show desplegaron todas sus armas y demostraron ante el mundo entero porque son las divas de la música latina. Cada una con su estilo, sus canciones y su característica potencia, aprovecharon cada segundo para homenajear la cultura latina.

La primera en aparecer sobre el escenario fue la barranquillera que comenzó con She Wolf, para continuar con una combinación de éxitos interpretados tanto en inglés como en español. Incluso, Shakira, quien celebraba su 43 años el mismo 2 de febrero, se tiró a los brazos del público que rodeaba el escenario.

Tras la primera parte del show, Jennifer Lopez apareció en la tarima mostrando su destreza en la barra de pole dance. Una habilidad que adquirió para la película Hustlers, su último taquillazo, e hizo un recorrido por su historia musical comenzando con Jenny From The Block, Waiting for tonight y Get it right.

Las artistas contaron con dos invitados sorpresa en su actuación: Bad Bunny y J Balvin, que terminaron de completar el combo latino de la velada. El primero acompañó a Shakira cantando fragmentos de I Like It y Callaíta, uno de los temas más sonados del puertorriqueño en 2019. Por su parte, el colombiano salió a la tarima junto a JLo para cantar Qué Calor y Mi Gente.

El momento más emotivo de la actuación lo protagonizó la hija de Jennifer Lopez, Emme, fruto de su matrimonio con Marc Anthony. La pequeña de 11 años lideró un coro de niñas para cantar Let's Get Loud y más tarde Born in the USA, de Bruce Springsteen, con Shakira a la batería y acompañada por su madre, quien salió con un abrigo de plumas con las banderas estadounidense y puertorriqueña. Siendo este el guiño político de la actuación.

La espectacular actuación acabó con las dos artistas perfectamente coordinadas, una de dorado y la otra de plateado, y fusionándose en un abrazo tras el brillante show que acababan de realizar.