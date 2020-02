Orlando Fundichely revela que tiene una novia cubana tras su divorcio con la peruana Karina Rivera

El actor cubano Orlando Fundichely ha comenzado el nuevo año dando inicio a una nueva etapa sentimental. Tras 15 años de matrimonio, el artista confirmó durante una entrevista ofrecida a El comercio que se divorció de la madre de sus hijas, la actriz y presentadora de televisión peruana Karina Rivera, y que se encuentra nuevamente ilusionado.

"Suchel", apodo que adquirió por el personaje que interpretó en Cuba en las serie policíaca Día y noche, Su propia guerra, ha vuelto a encontrar el amor en una joven cubana. A pesar de estar viviendo un momento feliz, no ha querido revelar su identidad porque no quiere hacerle daño a nadie.

Es cubana como yo. Tengo una persona en mi vida en estos momentos, pero no soy el tipo de personas que les gusta hablar de su vida íntima y trato de no involucrar a terceros porque no quiero hacerle daño a nadie. Creo que es un tema muy delicado y prefiero que la vida me vaya sorprendiendo, dijo.