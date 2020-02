Lisandra Silva celebra sus 23 semanas de embarazo con hermosas fotografías

Publicado el Lunes, 10 Febrero, 2020 - 16:13 (GMT-4)

Lisandra Silva está cada vez más cerca de conocer a su bebé Noah, fruto de la relación que mantiene con el bailarín chileno Raúl Peralta. La modelo cubana cumplió 23 semanas y quiso celebrarlo con unas artísticas y hermosas fotografías.

Además, Lisandra compartió lo compenetrada que se siente con su bebé y lo feliz y agradecida que se siente "por estar creando una vida dentro de mí".

"Me siento tan afortunada, y bendecida, a veces no puedo creer que Dios me haya dado este regalo tan grande y tan importante. Me siento elegida y única por estar creando una vida dentro de mí y más allá de eso siento una gran responsabilidad", escribió en su post.

La modelo también confesó que "mientras más conozco del tema, más me aterroriza la idea de traer al mundo un pequeño indefenso".

"Tengo mucho miedo e incertidumbre. A veces me pregunto si seré suficiente, si seré la madre que necesito ser, para criarlo y enseñarle de la vida. Espero serlo, quiero serlo. He dejado de pensar en mí, pienso solo en él, en su bienestar y en su salud y felicidad", reveló.

Lisandra ha estado compartiendo son todos sus seguidores el diario de su embarazo. La modelo dio a conocer la noticia con un divertido video bailando desde las playas de Cuba cuando ya tenía algunos meses y luego confesó que los primeros tiempos fueron muy duros y se sentía muy mal.

Hace un mes, ella y su pareja celebraron la fiesta de revelación de sexo del bebé y se mostraron muy felices al enterarse que serían padre de un varón, especialmente él, que no podía dejar de dar saltos de alegría.