Modelo cubana Lisandra Silva responde si está con Raúl Peralta: "Lo obvio no se pregunta"

Finalmente Lisandra Silva habría confirmado lo que era un secreto a voces: ella y el bailarín chileno Raúl Peralta ya no están juntos. Después de varios meses de rumores fue la modelo cubana la que decidió tomar la palabra y en un preguntas y respuestas publicar un mensaje para todos los que le preguntan si sigue con el padre de sus dos hijos.

"Chicas, miles de preguntas similares. Lo obvio no se pregunta. Creo que con un poquito de sentido común podemos movernos al futuro y comenzar a preguntas otras cositas más apropiadas. Démosle espacio a conversaciones más interesantes", dijo la influencer y empresaria radicada en Chile. Entre las preguntas que se leen debajo de este escrito encontramos algunas que dicen: "¿Te dejaste del papá de los niños? o "¿Ya no estás con Raúl?".

Sin duda, preguntas que sus seguidores se hacen desde hace ya varios meses en los que el distanciamiento entre los papás de Noah y Leiah ha sido evidente para ellos.

La falta de fotografías juntos y mensajes hizo levantar las alarmas sobre una posible separación. Sin embargo, muchos tomaron como una confirmación que la modelo cubana se mudase a otra casa con sus hijos.

A pesar de su ruptura, la influencer aclaró que está en un momento feliz de su vida.

Captura de Instagram

A comienzos de año, el bailarín chileno reaccionó a los rumores que circulaban sobre él sobre un posible romance con otra persona de su estudio de baile. Unas sospechas que él se encargó de desmentir asegurando que se trata de "fake news". "De mí pueden inventar lo que quieran, me da igual, pero no involucren a personas de mi familia y de mi entorno laboral. No sé cómo pueden subir información a lo loco, sin ninguna base y tan lejos de la realidad, por un par de likes y comentarios. Quedan como mentirosos ante todo el mundo", dijo entonces.