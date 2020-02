Policía cubano en Estados Unidos aterrizó en Cuba con su uniforme de Sheriff

Publicado el Miércoles, 12 Febrero, 2020 - 15:07 (GMT-4)

El policía cubano Sergio Rodríguez Beristain, quien reside y trabaja en Estados Unidos, viajó a la Isla vestido con su uniforme de Sheriff.

Según dijo este cubano, bastante popular en las redes sociales, a muchos "les molestó que viajara a Cuba, mi tierra natal, vistiendo orgulloso, mi uniforme de Oficial Diputado del Sheriff del Condado de Jefferson County, Birmingham, Alabama, y así complacer la petición de mi madrecita de verme luciendo mi uniforme".

A todas aquellas personas que lo criticaron, Beristain les dijo que jamás politizará el amor por su familia.

No ad for you

"Ni Trump, ni Obama, ni ninguna tendencia política está por encima de Dios, mi madre, mi hija y mi familia", aseguró en su cuenta de Facebook.

También le dedicó emotivas palabras de agradecimiento a su madre, quien es, según dice, su mejor amiga.

"Ni religiones, ni tendencias políticas, ni falsos líderes ni falsos profetas. Por eso siempre regresaré a Cuba, la patria que me enseñaste amar, a pesar de sistemas políticos y más allá de las críticas, los insultos y los chismes de los envidiosos y los fanáticos", escribió el policía cubano.

"No me puedo imaginar una vida sin ti. Enséñame a vivir si tú no estás porque no sé si seré capaz de hacerlo por mi cuenta. Te amo madre", sostuvo.

Beristrain explicó que la razón de su viaje a Cuba y de su vida era su madre y su familia.

En imágenes posteadas en Facebook, se le puede ver plenamente feliz desde que se dirigía a la Isla con su uniforme de Sheriff a bordo del avión, y luego en la casa con su madre.

Incuso, al cubano le celebraron su cumpleaños 47 en la Isla con un cake y velas.

"Mi cumpleaños fue muy discreto, muy humilde y muy sencillo, apenas mi madre, mi sobrina y yo. Pero un cumpleaños con mi madre, es un tesoro de incalculable valor", dijo.

Cuando el cubano regresó a los Estados Unidos, se mostró muy agradecido por el tiempo en la Isla. "Aunque fue muy corta la visita, siempre es una recompensa el pasar tiempo con mi madre y mis hermanas!! Muchísimas Gracias a todos ustedes mis amigos por sus oraciones, mi madre está muchisimo mejor!!!".



Sergio Rodríguez Beristain ha sido noticia en ocasiones anteriores por su postura contra el racismo en Estados Unidos.

"Cuando hablamos de racismo estamos hablando de un tipo de discriminación, aquella que se produce cuando una persona o grupo de personas siente odio hacia otras por tener características o cualidades distintas, como el color de piel, idioma o lugar de nacimiento", dijo.

El oficial diputado del Sheriff en el estado de Alabama, en una ocasión relató la experiencia que vivió en carne propia frente a una pareja de norteamericanos, simpatizantes con el discurso de extrema derecha y con muchas de las medidas llevadas a cabo por la administración de Donald Trump.

Mientras hablaba por teléfono con su mamá desde Cuba en español, y el matrimonio se le acercó con ofensas y exigiéndole que hablara en inglés: "Si quieres hablar Español, regresa de donde viniste, esto es América", les dijeron.

Cuando denunció el suceso, el cubano no perdió la oportunidad de decirle al presidente Donald Trump que su discurso creaba “divisiones raciales muy profundas”.