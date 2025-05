Después de dos años y cinco meses sin ver a su niña, la cubana @thalyaviton vivió un reencuentro que derritió corazones en TikTok. Con un peluche rosa en la mano y el alma temblando de emoción, caminó hasta la casa donde su hija la esperaba, sin imaginar que ese día volverían a verse después de tanto tiempo separadas. Cuando la pequeña la vio, no dudó un segundo: gritó “¡Mami!” con todas sus fuerzas y se lanzó a sus brazos. Fue un abrazo de esos que curan el alma.

“Abrazarte de nuevo fue como volver a tenerte nueve meses en mi pancita y esperar el día de tu nacimiento para sentirte entre mis brazos. Yo no tengo vida ni alma sin ti”, escribió Thalya al compartir el video. Las lágrimas, la risa nerviosa y ese instante de conexión total hablaron por sí solos. Y aunque el corazón le latía tan fuerte que parecía salirse, ni siquiera notó al perrito travieso que mordisqueaba el pie de su hija en medio de tanta emoción.

El video se volvió viral. Madres, padres, hijos, abuelos… todos encontraron en esas imágenes un reflejo de sus propias ausencias. “Ese ‘mami’ me partió el alma”, comentaron muchos. Otros lloraron, rieron o simplemente compartieron su deseo de vivir un momento así. “Lloré, pero después me reí del perrito, sin saber la emoción que estaban viviendo”, dijo una usuaria entre lágrimas y sonrisas.

Pero más allá de lo viral, el video mostró una realidad dura que muchas familias cubanas conocen demasiado bien: la separación provocada por la emigración. Las decisiones difíciles que implican dejar atrás a quienes más se ama, con la esperanza de un futuro mejor para ellos.

“Me costó mucho lograrlo… incluso me arriesgué con mi situación legal porque tengo asilo, pero no podía pasar un minuto más sin verla. Me dije: que pase lo que tenga que pasar, y si me dejan allá, me quedo feliz al lado de mi hija. Gracias a Dios, todo salió bien”, confesó la madre, visiblemente aliviada y agradecida.

Su mensaje final es un abrazo extendido a todas las madres que viven con el corazón partido: “Que pronto todos puedan vivir su propio abrazo”. Porque si algo deja claro esta historia, es que no hay distancia ni obstáculo que detenga el amor de una madre. Y cuando ese amor se reencuentra, el alma vuelve a casa.

