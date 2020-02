Policía política en Cuba detiene por tercera vez este año al artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara

Publicado el Jueves, 13 Febrero, 2020 - 17:54 (GMT-4)

Por tercera ocasión en lo que va de año la policía detuvo este jueves al artista independiente cubano Luis Manuel Otero Alcántara, como parte de una escalada de represión contra las voces críticas al gobierno, denunció su pareja, Claudia Genlui.

Genlui confirmó a CiberCuba que Otero Alcántara fue detenido en el barrio habanero de El Vedado a las 11:00 de la mañana de este jueves y que aún desconoce su paradero.

"Me mandó un mensaje al móvil. Decía que si en 20 minutos no me llamaba era que se lo habían llevado", explicó la joven.

Luego, en su perfil de Facebook afirmó "Continúa el acoso y la represión sobre el arte independiente y en especial sobre este artista!".

De acuerdo con el post, esta detención arbitraria ocurre por el mismo motivo que la del pasado 4 de febrero: un gesto artístico en el cual el artista usa un casco de construcción en su cabeza "para no morir en un derrumbe", y que constituye un reclamo al gobierno cubano por la muerte de tres niñas en La Habana como consecuencia de la caída de un balcón.

"Los Niños nacieron para ser felices, no para morir en derrumbes", nombre del performance, "fue un llamado de atención cuestionador para el gobierno que ignora las situaciones adversas en las que viven miles de cubanos", expresó Genlui.

Consideró, además, que Luis Manuel Otero "una vez más desplaza los límites, genera cuestionamientos y demuestra el poder transformador del arte".

"‌Tanto miedo genera para el gobierno cubano una obra de arte, que de manera desesperada necesitan desaparecerlo para tratar de quebrar su espíritu creativo? Realmente lo secuestran por tener un casco en la cabeza o porque tienen miedo? en todo caso, a qué le temen?", cuestionó.

En horas de la mañana Otero Alcántara había publicado en redes sociales que agradecía a su "hermano @maykelosorbo" por haberle regalado un casco nuevo, y anunció que haría declaraciones en directo.

María Karla Fuentes, Lisnavy Valdés Rodríguez y Rocío García Nápoles fueron las tres menores que murieron después de que se desplomara un balcón sobre ellas, un trágico suceso por el que, hasta el momento, nadie ha asumido la responsabilidad.

En declaraciones a CiberCuba, Otero expresó que el suceso lo había puesto muy triste, y que desde entonces ha estado en shock.

Otero es uno de los artistas cubanos con más detenciones arbitrarias durante 2019. La hostilidad del régimen contra su obra contestataria se ha manifestado con continuos arrestos y a través de la televisión gubernamental, que lo calificó de delincuente sin exponer argumento alguno. Ante esta acusación, que podría ser calificada de calumnia, el joven artista no tardó en responder.