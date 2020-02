Orlando Fundichely confiesa por qué se fue de Cuba: "No podía alimentar a mi mamá"

Publicado el Viernes, 14 Febrero, 2020 - 13:22 (GMT-4)

El popular actor cubano, Orlando Fundichely, se fue de Cuba en el año 1994, cuando más en vigor estaba su carrera artística. Lo que no sabíamos hasta ahora es que el motivo de su salida del país fue, sobre todo, el saber que no podía alimentar bien a su madre.

En una entrevista para el medio Perú 21, Fundichely relató que su madre, la primera actriz Doris García, se encontraba hospitalizada en una ocasión, cuando él se llegó a verla.

“Hijo, ¿no tienes nada que me des de comer? Apenas he comido hoy”, cuenta que le dijo la madre.

“¿De qué me valía tener toda la fama y no podía alimentar a mi mamá?", sostuvo el actor cubano, quien asegura que ese día supo que su salida del país era inminente.

Fundichely salió de la Isla gracias a una carta de invitación que le enviaran unos amigos para viajar a Venezuela. También radicó en Perú, donde contrajo matrimonio, y vivió en Miami, por lo que cuenta con nacionalidad peruana y estadounidense.

Según dijo en las declaraciones ofrecidas al citado medio, Cuba y Perú son sus grandes amores.

"Cuba lo es y el Perú también. El Perú no solo es mi segunda patria, me dio la familia, las dos cosas más bellas: mis hijas, mis amigos, vine por seis meses y me quedé. Uno ya quiere el país el día que se ve buscando las noticias del país. Me pasaba que me iba a Miami, y buscaba los medios de Perú para enterarme lo que ocurría aquí. Ya yo tengo de andino, de todas maneras", dijo.

A sus 51 años, Fundichely no pierde las esperanzas de regersar a Cuba con sus hijas, un país donde actuó en más de 20 novelas.

"En Cuba me marcó la serie policiaca Día y noche, por la cual los cubanos me conocen como ‘Suchel’, donde trabajé con César Évora”, dijo.

Luego de abandonar la Isla, el actor volvió en una ocasión cuando su padre enfermó y "le pude decir adiós".

"La última vez que estuve allá fue en 2012. Me encantaría volver, porque quiero que mis hijas vean parte de sus raíces”, aseguró.

Hoy 14 de frebrero, Día del Amor, Fundichely ha dicho sentirse afortunado. "Quizás me sirvió ser extrovertido, sin miedo al ridículo. Quien no trata no lo sabe", sostuvo.

También dijo haber hecho muchas locuras por amor. "Una vez, mi expareja se fue a otro país. Y le dije: “Mañana te van a llevar un ramo de flores”. Pero el regalo era yo (risas). Ya había comprado mi pasaje, ya lo tenía todo hecho para darle la sorpresa. Soy de los que creen en las locuras de amor".

"El amor tiene que ser loco, pero a la vez racional. El amor no eres tú, somos los dos. Yo tengo que saber hasta dónde puedo llegar contigo, qué te gusta y viceversa, porque a lo mejor no queremos ver la misma película. El amor es una democracia", dijo el actor cubano.

Hace unos pocos días, Fundichely reveló que tras 15 años de matrimonio con la actriz y presentadora de televisión peruana Karina Rivera, se ha separado y empezado una nueva relación con una cubana.