Ramón Saúl Sánchez a Díaz-Canel: "Si amaras a tu pueblo, le dejarías ejercer sus derechos"

El activista por los derechos humanos Ramón Saúl Sánchez criticó a Miguel Díaz-Canel a raíz del mensaje que publicó en Twitter el dirigente cubano por el Día de San Valentín.

"Con amor se fundó la obra y con amor la continuamos. Con amor acogemos a los amigos. Con amor abrazamos a la familia. Con amor defendemos la Patria. Con amor servimos a nuestro pueblo. Con amor nos entregamos a nuestra pareja. Con amor todo lo alcanzamos", escribió el gobernante de la Isla.

Sánchez respondió al tuit y pidió a Díaz-Canel que en lugar de hablar de amor, lo practique y permita al pueblo cubano vivir en libertad. "Si amaras a tu pueblo, le dejarías ejercer sus derechos, abrirías las prisiones políticas, desmontarías la tenebrosa Seguridad del Estado, los fatídicos actos de repudio y anunciarías el fin del Estado totalitario que representas", contestó.

"¡No hables de amor; prácticalo!", añadió el activista político en la citada red social.

Yoandris Verane, activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), también recordó la vulneración de derechos humanos que se vive en la mayor de las Antillas.

"Si tanto hablas de amor por qué no liberas a los presos políticos en Cuba. Claro que no porque tu eres solo un peón más del juego de ajedrez del dictador Raúl Castro. Tú siempre serás la jinetera del PCC, no hables de amor cuando no lo pones en práctica. Ustedes solo promueven el odio", tuiteó.

Al igual que ha pasado en los últimos días, seguidores del dirigente de la Isla respondieron de inmediato al tuit del mandatario con mensajes oficialistas de apoyo.

En otros comentarios arremetieron contra Díaz-Canel y le instaron a resolver los problemas políticos, sociales y económicos del país.

"Si al Gobierno de Cuba verdaderamente le importara el pilar fundamental de la sociedad (la familia), seguro que Cuba hoy no estuviera cómo está. Así que a ustedes no les interesa nada más que su propios intereses y su bolsillo claro está", lamentó otro usuario.