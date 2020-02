Emilio Estefan: "Celebro mi amor por Gloria todos los días"

Publicado el Jueves, 13 Febrero, 2020 - 19:18 (GMT-4)

El productor cubano Emilio Estefan dijo, a propósito del Día de San Valentín, que él celebra su amor por Gloria todos los días y le gusta que ella se sienta amada y especial siempre.

"Yo creo que el amor tiene que celebrarse todos los días, no un solo día. Yo siempre digo que el amor es hacer a la otra persona feliz y Gloria y yo hemos estado juntos más de 40 años y no hay un día que yo no le diga cuánto la quiero y trato de hacerla sentir importante y ella hace lo mismo conmigo", dijo Emilio durante una entrevista para Univisión.

Para el prestigioso productor ese es el secreto del amor y la razón por la que él y Gloria llevan más de cuatro décadas juntos.

"El amor es lo más lindo del mundo y es lo único que no se puede comprar", dijo Estefan, quien aseguró que cuando el amor nace, si se sabe cuidar, dura toda la vida.

En septiembre de este año, Gloria y Emilio Estefan cumplirán 42 años de casados. En 2019, la cantante dijo que la risa diaria, superar juntos los desafíos y tormentas, construir una familia y asumir la edad solo como un número, son el pegamento para su matrimonio.