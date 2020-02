El humorista Marcos García, nueva víctima de la censura de la Televisión Cubana

Publicado el Sábado, 15 Febrero, 2020 - 09:16 (GMT-4)

El humorista Marcos García Rodríguez denunció en su cuenta de Facebook que al parecer –porque oficialmente nadie le ha informado nada– ha sido censurado por la Televisión Cubana, debido a los videos que suele publicar en sus redes sociales en los que critica la realidad de su país.

Según su relato, Marcos tenía hasta este momento una sección titulada El cartel del minuto en el programa A otro con ese cuento, que dirige Delso Aquino, quien no ha dejado nunca de solicitarle nuevos materiales para el espacio.

Pero contradictoriamente, la productora ejecutiva le envió un mensaje mediante terceras personas en el que le informaba que su sección no podía seguir saliendo al aire porque no había firmado el contrato con la empresa.

“Estoy censurado, aunque no me lo han dicho directamente. Sencillamente no me han renovado el contrato. Llevo años haciendo mi sección sin firmarlo; estoy en España, no voy a ir a Cuba solo a firmar un contrato. Normalmente hago la sección, la transmiten y cuando voy allá, firmo y me pagan –si quieren, si no, tampoco, porque en definitiva lo que me pagan no es para tirar cohetes–”, precisó.

El actor recordó que en enero pasado Andy Vázquez, que interpretaba el personaje de Facundo en la serie Vivir del Cuento, también fue expulsado de la Televisión, concretamente por publicar un video sobre los incidentes acaecidos en el mercado de Cuatro Caminos, en La Habana. En aquella ocasión, Marcos fue uno de los que se solidarizó con su compañero de profesión por la injusticia cometida.

Ahora, el “hijo de Teresa” expresó que la productora del programa le escribió este viernes diciéndole solamente que ese tipo de asuntos no se dirimen en Facebook, que a ella solo le informaron que si él no firma su contrato no podrá seguir participando.

“Quiere decir que tengo que ir a Cuba, pagar un pasaje a de 700 y pico de euros, firmar un contrato para que me paguen una tirria y regresar aquí a España para poder seguir trabajando, si es que me dejan salir , no vaya ser que no me dejen”, añadió el actor.

“Estoy tan triste aquí en Europa, solo, sabiendo que la televisión cubana no me quiere, que para quitarme la depresión voy a desayunar un churro con chocolate, y después almorzaré un filetón con papas fritas”, concluyó con ironía.