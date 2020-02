Mikaela, hija de Steven Spielberg, se lanza como actriz porno: "Soy un animal sexual"

Publicado el Jueves, 20 Febrero, 2020 - 11:41 (GMT-4)

Mikaela Spielberg, hija del laureado director de cine Steven Spielberg y su esposa Kate Capshaw, ha revelado que está tratando de forjarse una carrera como actriz porno.

Lo ha hecho en una entrevista que ha concedido al diario británico The Sun, donde ha confesado que planea dedicarse al entretenimiento para adultos e incursionar en la industria pornográfica. Para conseguir su objetivo, la hija del cineasta ha comenzado a grabar sus propios vídeos caseros y durante su conversación con el citado medio explicó el motivo que le ha llevado tomar esta determinación.

"Me cansé de no poder capitalizar mi cuerpo y que me dijeran que tenía que odiarlo. También me cansé de trabajar día a día en algo que no era satisfactorio para mi alma. Me apetecía hacer este tipo de trabajo, satisfacer a otras personas. Es algo que me hace sentir bien porque no me siento violada", declaró la joven de 23 años, que se definió durante la entrevista como un "animal sexual".

Mikaela también dijo que les ha comentado su decisión a sus padres a través de FaceTime, ya que no vive con ellos, y que cuenta con su apoyo. "Mi seguridad siempre ha sido la prioridad número uno para ellos. Estoy haciendo esto, no por la necesidad de lastimar a nadie o ser rencorosa, lo hago porque quiero honrar a mi cuerpo de una manera lucrativa", añadió.

La joven también cuenta con el apoyo de su pareja, el jugador de dardos Chuck Pankow, de 47 años. Además, por él no planea mantener relaciones con otras personas delante de las cámaras.

Aunque ha sido ahora cuando la joven ha comenzado a ocupar los titulares de todos los medios, unos meses atrás comentó en redes sociales su deseo de formar parte de la industria pornográfica. "Acabo de lanzar mi carrera de entretenimiento para adultos autoproducida. Mi cuerpo, mi vida, mis ingresos, mi elección. No le debo a una sola persona mi autonomía o virtud solo por un apellido", expresó entonces.

Además de lograr ser una reconocida actriz porno, el objetivo de Mikaela es consagrarse como estríper, para lo cual está tramitando su licencia.

Mikaela fue adoptada por el cineasta y la actriz cuando era tan solo un bebé y tiene cinco hermanos, incluida la actriz Jessica Capshaw, de 43 años.