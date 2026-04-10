Jacqueline Arenal está de cumpleaños: la inolvidable Verena Contreras de Tierra Brava

La reconocida actriz cubana Jacqueline Arenal celebra este 10 de abril su cumpleaños 58, consolidada como una de las figuras más queridas y respetadas de la escena artística nacional.

Nacida en 1968, Arenal ha desarrollado una sólida carrera en el teatro, la televisión y el cine, destacándose por su versatilidad interpretativa y su capacidad para conectar con el público. Su formación actoral y su disciplina la han llevado a asumir roles complejos, tanto en Cuba como en producciones internacionales.

Entre sus personajes más recordados por los cubanos sobresale el de Verena Contreras en la telenovela Tierra brava, un papel que marcó a toda una generación de televidentes y que aún hoy sigue siendo referencia dentro de la televisión nacional.

A lo largo de su trayectoria, Jacqueline Arenal ha participado en múltiples proyectos dentro y fuera de Cuba, demostrando una constante evolución artística. Su presencia en escenarios internacionales también ha contribuido a visibilizar el talento cubano en el extranjero.

Más allá de su carrera profesional, Arenal es admirada por su elegancia, autenticidad y compromiso con su oficio, cualidades que la han convertido en una figura entrañable para el público.

En un contexto donde muchos artistas cubanos han tenido que reinventarse dentro y fuera de la isla, su trayectoria destaca como ejemplo de perseverancia y pasión por el arte.

Hoy, seguidores y colegas celebran su vida y obra, reconociendo el legado de una actriz que ha dejado huella en la cultura cubana.