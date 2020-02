Abrirán listado para aplicar a Plan 8 de vivienda en Hialeah

Publicado el Viernes, 21 Febrero, 2020 - 15:06 (GMT-4)

A partir del 6 de marzo, la Autoridad de Vivienda de Hialeah (HHA) abrirá las inscripciones para aplicar a la lista de espera limitada del llamado Plan 8, el cual brinda posibilidades de vivienda a familias con muy bajos ingresos en Estados Unidos.

Ese día, la HHA aceptará inscripciones a través de su página web a partir de las 12:01 a.m.

El máximo de solicitudes disponibles es de 200, según anunció la HHA.

Según explican, para que una persona pueda aplicar al Plan 8, cuyo nombre real es Housing Choice Voucher (Vale de elección de vivienda), debe cumplir con los siguientes requisitos:

1- Familia elegible compuesta por una o más personas con discapacidad que no son personas mayores, que pueden incluir miembros adicionales que no son personas con discapacidad que no sean personas mayores. Una familia donde el único miembro es un menor emancipado no es una familia elegible.

2- Una persona con discapacidad entre las edades de 18 y 61 años, que tenga una discapacidad, un impedimento físico, mental o emocional que sea de larga duración e indefinida duración y que le impide sustancialmente su capacidad de vivir independientemente.

"Se dará preferencia a las familias discapacitadas no mayores que están haciendo la transición fuera de una institución u otro entorno segregado, en grave riesgo de institucionalización, que actualmente experimentan falta de hogar o personas sin hogar experimentadas anteriormente y que actualmente son clientes en una vivienda de apoyo o rápida proyecto de reubicación, o en riesgo de experimentar la falta de vivienda", especifica HHA en su página web.

Los solicitantes deberán proporcionar una verificación de cumplimiento de los criterios de elegibilidad anteriores antes de ser incluidos en la lista de espera.

Para más información, usted puede visitar la página web de la Autoridad de Vivienda de Hialeah (HHA).