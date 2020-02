Eduardo del Llano defiende que artistas de Cuba actúen en Miami: “Reducir el arte a un hecho político es una tontería”

Publicado el Sábado, 22 Febrero, 2020 - 07:21 (GMT-4)

El realizador y escritor Eduardo del Llano grabó un nuevo video en las redes sociales en el que ratifica su postura ante el hecho de que artistas cubanos que defienden al régimen vayan a trabajar a Miami.

En un breve monólogo titulado Antes de que se me olvide…, Del Llano volvió a defender que sus colegas de la Isla, aunque estén de acuerdo con la dictadura castrista, lleven su arte a cualquier ciudad del mundo porque “esas son sus ideas”.

“Cuando ustedes van a un concierto de unos de estos artistas en Miami, no están yendo a un mitin político, están yendo a escuchar a un artista que puede tener sus ideas con las que puedes estar de acuerdo o no. Reducir el arte a un hecho político es una tontería”, expresó.

No ad for you

El creador del personaje de Nicanor arremetió contra el sector más conservador del exilio cubano miamense, a quienes calificó de extremistas e intolerantes.

“¿Qué ustedes están proponiendo a cambio? Básicamente lo que ustedes están diciendo es: ‘en Cuba queremos que se rebelen, armen revueltas, hagan tonterías como las de Clandestinos, vayan presos, haya una guerra civil, muertos, y después de que se caiga el sistema y todo se arregle, entonces ir nosotros allá a coger mangos bajitos’”, criticó.

“¿Les parece mucho más ético eso? No me jodas. Creo que tiene que haber un respeto, pienso que la solución al tema de Cuba atañe a todos los cubanos, sobre todo los que están adentro. Ahora, la rabia y la intolerancia no conducen nada. La solución en Cuba tiene que estar en seguir alzando voces, dentro y fuera, contra las cosas que están mal”, añadió.

El realizador abordó también el tema de los regulados, y lo puso como ejemplo de prácticas del gobierno cubano que deben ser eliminadas.

“Es una infamia. Es injusto, la gente debería tener derecho a viajar por muy disidente y opositor que sea, y a nadie se le puede retener en su propia patria como un castigo. Todo esto de los médicos y el castigo de los ocho años me parece absurdo”, precisó.

“La gente que está afuera y que espera que esto se arregle para después venir, y que nos arenga a hacer cosas que ellos no están dispuestos a hacer, y lo que es mucho peor, que incluso claman por invasiones norteamericanas o bombardeos; la gente que trata de que aquí no vengan cruceros... eso no va a tumbar ningún gobierno, eso le aprieta más la soga al cuello de los cubanos”, sentenció.

No es la primera vez que Del Llano critica la actitud de cubanos residentes en el exterior que están en contra del llamado intercambio cultural. Lo hizo en diciembre pasado, tras la polémica surgida por la cancelación de un concierto del grupo Gente de Zona en Miami. Entonces afirmó que dicha medida era una ridiculez y suscribió el criterio del reguetonero Pitbull de que la política no se debe mezclar con el arte.

“El hecho cierto que sí: el gobierno cubano durante décadas ha mezclado las dos cosas. ¿Y qué tú vas a hacer si estás en Miami, si eres un emigrante que se supone huiste de ese tipo de polarización de las cosas? Si vas a hacer lo contrario, ¿para qué carajo te quejas de lo que pasó en primer lugar?. Y además, si vas a hacer lo contrario, entonces prohíbeles a los dirigentes cubanos de Cultura entrar a Miami, no a un grupo artístico; los artistas no tienen la culpa”, subrayó en aquella ocasión.