Bad Bunny: "No sé si dentro de 20 años me gustará un hombre, uno nunca sabe en la vida"

El trapero puertorriqueño Bad Bunny no deja de acaparar portadas tanto con sus logros como con sus controversias. Luego de usar una saya en el programa de Jimmy Fallon como protesta por la muerte de una mujer trans en su país, ahora ha dicho que tal vez dentro de 20 años pueda gustarle alguien de su mismo sexo porque "uno nunca sabe en la vida".

"Al final del día, no sé si dentro de 20 años me gustará un hombre. Uno nunca sabe en la vida. Pero por el momento soy heterosexual y me gustan las mujeres", dijo en entrevista con Los Angeles Times.

La sexualidad "no me define", asegura. Es una persona que considera que la sexualidad es algo que va fluyendo y no hay que prestarle mayor importancia. Las preguntas acerca del tema no le generan interés alguno.

Bad Bunny ha resaltado entre sus colegas del género urbano por ser transgresor en cuanto a las líneas que dividen los cánones de belleza femenino y masculino, a pesar de que habla de mujeres en sus canciones y en muchos de sus videos aparecen sexys modelos en bikini, defiende con firmeza la igualdad de género, los derechos de la mujer y el amor libre.

Asimismo, no le ha temblado el pulso para señalar a otros grandes artistas del género como Don Omar por hacer comentarios homófobos; denunció a un salón de belleza español por negarse a pintarle las uñas y ha dedicado videos a denunciar la violencia doméstica, como Solo de mí, y a la libertad de elección.

Bad Bunny también ha puesto en pausa una gira por ir a apoyar a su natal Puerto Rico en medio de una protesta contra la corrupción del gobierno y hasta el momento es el artista urbano con mayor número de reproducciones en todas las plataformas.

Este 29 de febrero, el artista lanzará su nuevo álbum que lleva por nombre YHLQMDLG, siglas de la frase "Yo hago lo que me da la gana".