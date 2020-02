"La trusa", la divertida parodia de Claudia Valdés y Zajaris al tema de Karol G y Nicki Minaj

Publicado el Sábado, 29 Febrero, 2020 - 10:22 (GMT-4)

Las actrices cubanas Claudia Valdés y Zajaris Fernández sacaron las carcajadas al público del show de Alexis Valdés con "La trusa", su parodia al exitoso tema de Karol G y Nicky Minaj, Tusa.

Claudia, que encarnó a la artista colombiana, explicó que el tema había surgido porque le prestó una trusa a una amiga y se la devolvió con una infección, y de ahí se inspiró para escribir el popular tema.

"Porque si me pongo el bañador, me da una picazón loca, llorando me comienzo a rascar", dice parte del coro.

Zajaris interpreta a Nicki Minaj y, en medio de su rap, no olvida decir "abajo Cardi B", burlándose de la gran rivalidad que existe entre las dos raperas.

Zajaris se unió hace poco más de una semana al elenco del nuevo show de Alexis y dijo que era un sueño hecho realidad y un privilegio poder trabajar con él. Por su parte, Claudia, además de producir el programa también divierte al público con ocurrentes personajes, imitando a artistas famosos y con su carisma.