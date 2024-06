Alexis Valdés deslumbra en Puerto Rico con su show "La Risa que te Debo"

El actor, humorista y presentador Alexis Valdés agradeció a sus seguidores el apoyo brindado en su presentación, a lleno total el pasado sábado, en el teatro del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré, en San Juan, Puerto Rico.

“¡Qué hermoso eres Puerto Rico!”, escribió el artista en su perfil de Instagram, junto a un video donde se escucha que les dice: “Los quiero, son los mejores”, al tiempo que el público de pie, aplaudía.

El abogado René Arrillaga Armendariz, reconocido en la isla del Encanto, como se conoce también a Puerto Rico, tuvo palabras de elogio para el show “La Risa que te debo”, presentado este sábado por Alexis y sus invitados.

“Sencillamente fuera de este mundo. No me reía tanto en un stand up comedy desde Luis Raúl”, dijo Arrillaga Armendariz en un post que fue compartido por el propio Alexis.

“El tipo es un genio, es un cómico, un cantante, un compositor y un poeta. La comedia es inteligente”, aseguró el letrado junto a otras palabras que describieron la admiración hacia el artista.

Junto a Alexis estuvieron su esposa Claudia Valdés, quien dijo que fue “genial el primer show en la bellísima Isla del Encanto”.

“Ayer conté mis chistes malos (muy malos) frente a 2000 personas en la Isla del Encanto que me tiene encantada”, contó en Instagram la también actriz.

Este domingo, Alexis presenta la última función de su show “La Risa que te Debo”.