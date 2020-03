Niurka Marcos confiesa que fue víctima de violencia doméstica: "Me pusieron una pistola, me ahorcaron"

Publicado el Domingo, 1 Marzo, 2020 - 15:26 (GMT-4)

La cantante, actriz y bailarina cubana Niurka Marcos confesó que fue víctima de violencia doméstica con su primer esposo y alentó a todas las mujeres a que se alejen de sus maltratadores.

"Al principio de mi vida me pusieron una pistola, me ahorcaron, me arrastraron, me jalaron del pelo, pero sólo en una ocasión", contó la artista al periódico El Imparcial.

"Yo soy de las mujeres que las cosas me pasan una vez y enseguida busco la manera de escapar, bajo perfil, pecho tierra, modo avión", dijo.

La vedette cubana, radicada en México desde hace años, mostró su total apoyo al paro nacional de mujeres que está previsto para el lunes 9 de marzo en ese país, en protesta contra los altos índices de feminicidio. El objetivo del paro es que se sienta la ausencia de las mujeres y el importante papel que tienen en la sociedad.

"Yo también me voy a quedar en mi casa como todas las mujeres, además es muy necesario hacerlo", sostuvo.



"Estamos planeando para ese día apagar la presencia femenina para que sientan un poquito lo valiosas que somos, lo importante que somos para la sociedad, para la familia, para los hijos, para educar", expresó Niurka al medio mexicano.

Recientemente, Niurka acaparó titulares por acusar al estilista de la presentadora Adamari López de querer destruir su imagen y su carrera por la forma en que la viste.