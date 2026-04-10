Niurka Marcos regresa a la pantalla —esta vez a la digital— como una de las participantes confirmadas de La Mansión VIP, el ambicioso reality del influencer mexicano HotSpanish que se estrena este sábado 12 de abril en YouTube.

El proyecto reúne a 16 celebridades e influencers en una mansión durante un mes, con transmisión en vivo las 24 horas del día, de forma gratuita, y un premio final de dos millones de pesos (unos 115,000 dólares) para el ganador.

La cubana fue confirmada como la cuarta participante del show, y su anuncio no pasó desapercibido en redes sociales.

No es la primera vez que Niurka se mete en una casa llena de cámaras y personalidades explosivas: ya pasó por Big Brother México en 2004, por varias temporadas de Rica, Famosa, Latina entre 2015 y 2017, por La Casa de los Famosos 2 de Telemundo en 2022 y más recientemente por La Casa de los Famosos All-Stars en 2025, de donde fue eliminada en mayo de ese año tras más de tres meses de confinamiento.

En La Mansión VIP, Niurka no estará sola en cuanto a experiencia en el género: Alfredo Adame llega como el gran ganador de La Granja VIP 2025 de TV Azteca, donde también se alzó con dos millones de pesos tras más de setenta días de competencia.

El elenco confirmado hasta ahora incluye además a Sol León, Eli Esparza, Aldo Arturo, Naim Darrechi y Katy Cardona, aunque aún faltan nombres por revelar para completar el cupo de 16 participantes.

La dinámica del programa es similar a la de La Casa de los Famosos: convivencia intensa, estrategia, alianzas y, sobre todo, el público como árbitro de lo que ocurre dentro de la mansión.

HotSpanish lo resumió así en un video de TikTok: "Un reality 24/7 por un mes, donde van a estar 16 de sus influencers favoritos, donde el público decide qué pasa dentro de la casa, donde el lujo, la presión, la estrategia y las personalidades más fuertes van a chocar de frente. Al final un solo ganador que se va a llevar dos millones de pesos. Esto es la Mansión VIP".

Detrás del proyecto está Roberto González, conocido como HotSpanish, un creador de contenido mexicano con más de 34 millones de seguidores en TikTok, ocho millones en Instagram y 35 millones en Facebook, lo que le da un alcance masivo para distribuir el reality de forma completamente digital y gratuita.

El propio HotSpanish no ocultó la magnitud de su apuesta: "Este es el proyecto más grande de toda mi vida. He invertido mi fortuna en algo que va a cambiar las redes para siempre".

La Mansión VIP llega en pleno auge de los realities digitales en el mundo hispanohablante y tendrá competencia directa desde el primer momento: Planeta Alofoke, otro reality del mismo formato, se estrena un día después, el 13 de abril.