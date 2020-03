Eduardo del Llano defiende el adoctrinamiento de la revolución con la campaña de alfabetización

Publicado el Miércoles, 4 Marzo, 2020 - 11:36 (GMT-4)

El realizador Eduardo del Llano ha salido en defensa de la campaña de alfabetización de Cuba, a la que caracterizó como una de las gestas más hermosas que ha habido en el mundo.

En un video publicado en su muro de Facebook, Del Llano dio su respaldo al precandidato demócrata norteamericano Bernie Sanders, quien ha sido muy criticado en los últimos días por haber alabado el programa masivo para enseñar a leer que desarrolló Fidel Castro poco después de llegar al poder.

“La campaña de alfabetización, primero, fue una de las gestas más hermosas que ha habido en el mundo, y desde luego en América Latina. Sanders tiene mucha razón en elogiar eso, puede criticar muchas cosas de este proceso, pero esa fue una de las más bonitas”, dijo el escritor.

En relación con los planteamientos difundidos en Internet, que denuncian al régimen castrista por usar dicha campaña para adoctrinar al pueblo, el creador del personaje de Nicanor recalcó que si ese fue el objetivo real el gobierno lo hizo muy mal, porque mucha gente que aprendió a leer en aquel entonces después abandonó el país.

“Ese mismo adoctrinamiento trajo a muchos campesinos para La Habana a estudiar y les abrió un camino, les abrió posibilidades, porque no era solo que en Cuba se pasaba hambre, era realmente la falta de perspectivas que había. Y muchos de sus hijos vinieron a estudiar y se convirtieron en médicos y en muchas otras cosas”, agregó.

“Desde mi punto de vista, no hay nadie más adoctrinado que ustedes”, dijo a la comunidad cubana más radical de Miami.

“Ustedes no están más informados que nosotros, ustedes lo que comen una cantidad de fake news al día que no la brinca un chivo. Yo no digo que digan cosas ciertas de cuando en cuando, pero entreveradas con una cantidad de tergiversaciones, noticias falsas, noticias sacadas de contexto, no sacan prácticamente una puta noticia que hable de cosas positivas de Cuba”, subrayó.

Eduardo del Llano creó no sale de la polémica en las redes sociales, desde el pasado 3 de febrero, cuando afirmó que la muerte de tres niñas en un derrumbe en La Habana Vieja se estaba utilizando para manipular políticamente y que a pesar de esa tragedia, en Cuba imperaba la normalidad.

Tras aquel video, que generó un aluvión de críticas, el realizador redobló su discurso en el que sin titubeos recalcó: “Los que esperan que yo me disculpe por algo, que esperen sentados porque suscribo todas y cada una de las palabras que dije”.