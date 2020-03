Diana Fuentes calienta las redes posando con un sexy sujetador rojo de encaje

Publicado el Jueves, 5 Marzo, 2020 - 08:16 (GMT-4)

La cantante cubana Diana Fuentes ha enamorado a sus miles de seguidores al compartir en sus redes sociales una sensual fotografía en la que aparece posando en un balcón con vistas a la ciudad de Miami (Florida) con melena su melena suelta al viento y portando unos vaqueros y un sexy sujetador rojo de encaje.

La intérprete de Libre publicó la instantánea como regalo a sus fanáticos para celebrar la llegada del día miércoles, o como bien ella le llama, del "ombligo de la semana". "En honor al ombligo de la semana", escribió junto al post.

Aunque Diana Fuentes ha desatado pasiones con su publicación y ha recolectado comentarios tales como "Eres especial, todo un ángel caído del cielo", la verdad es que no es la primera vez que la cantante enseña una imagen similar.

Y es que la artista rescató el retrato de una preciosa sesión de fotos que se tomó el pasado mes de agosto del año 2019 con el artista Pipe Jaramillo y que ya mostró en su día a través de sus perfiles de Instagram y Facebook.

De hecho, dichas fotografías hicieron destapar en su día la polémica entre sus admiradores y crear diferentes opiniones al respecto. Muchos no veían apropiada la desinhibida apariencia que estaba proyectando la artista e hicieron alusión a que se estaba dejado llevar por los estereotipos de "la farándula cubana" de La Ciudad del Sol.

"Como has cambiado, ya no eres esa chica inocente y tímida" o "Hay quien comienza a confundir tu carrera, no saben si eres modelo de ropa interior o lo que mas bien has sido siempre sin necesidad de mostrarte tanto, todo un talento, tu belleza nunca antes había necesitado exponerla abiertamente", son algunos de los mensajes que le dejaron algunos usuarios.