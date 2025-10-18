"Una fusión entre lo urbano y lo elegante": Así suene este junte explosivo de L Kimii y Diana Fuentes

L Kimii y Diana Fuentes estrenaron este viernes una colaboración que ha sorprendido a muchos, “Muerto Contigo”, una propuesta que según el reguetonero es “una fusión entre lo urbano y lo elegante, entre la calle y la sensibilidad. Una canción que no solo se escucha… se siente”.

El tema, producido por DJ Conds, llega acompañado de un videoclip que se disfruta visualmente, donde ambos artistas se muestran en una atmósfera nocturna y sofisticada, resaltando la química entre sus estilos.

L Kimii había adelantado la colaboración en Instagram con un mensaje que encendió las redes: “Mañana viernes, algo diferente llega. Diana Fuentes en una colaboración que rompe los esquemas: dos mundos, un mismo ritmo”.

Y así fue. “Muerto Contigo” no es una simple canción, es una experiencia musical que une dos universos aparentemente opuestos, demostrando que en la música cubana hay espacio para la evolución, la mezcla de géneros y la colaboración entre artistas de diferentes estilos.

El resultado es un tema con mucho ritmo y un estribillo súper pegajoso donde la energía del barrio se encuentra con la dulzura de Diana en una fusión que promete sonar fuerte en las plataformas digitales.

