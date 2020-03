"Hermosa, ¡eres un ejemplo!": La Dura enseña las estrías de su cuerpo con un reivindicativo mensaje para las mujeres

Publicado el Jueves, 5 Marzo, 2020 - 06:09 (GMT-4)

La cubana Dilimane Jouve, pareja del reguetonero cubano Jacob Forever, no solo ha aprovechado su éxito en Instagram para modelar y promocionar ropa y productos, sino también para crear un espacio dedicado a su público femenino en el que apoya y promueve la belleza real.

La Dura, como popularmente se le conoce en el entorno cubano, ha querido lanzar un mensaje reivindicativo mostrando, sin complejos y llena de orgullo, a través de una fotografía en la que aparece posando en traje de baño, las estrías que quedaron en la zona de sus caderas tras el embarazo de su hija Saisha.

"Ojo... Podría haberme puesto en otro ángulo donde la cámara no captara mis estrías, pero ¿porqué ocultarlas? Al contrario, me siento orgullosa de ellas ya que son la prueba de que he traído vida a este mundo. Moraleja, siéntete bella tal y como eres", escribió la joven junto a la publicación.

Muchas han sido las mujeres que se han sentido identificadas con la reflexión de La Dura y han agradecido que, a pesar de tener una de las figuras más envidiables dentro de la farándula, haya decidido mostrar las marcas que posee en su cuerpo ante la mirada de sus 261 mil seguidores.

Así lo evidencian los miles de 'likes' que acumula la instantánea y algunos de los mensajes que se pueden leer en el post de la influencer. Palabras como "Eres bella y eso te hace más bella aún porque esas son las huellas de que en ti se creó vida", "Tan bella y tan sabia. Te adoro, preciosa, eres un orgullo para nosotras las cubanas", "Hermosa eres un ejemplo" o "Eres bella y tienes una nena que es un regalito de Dios", son varias de las que destacan entre la multitud de comentarios.

Justo hace unos días La Dura enamoraba a sus seguidores con unas sensuales imágenes en traje de baño pertenecientes a la misma sesión de fotos en las que no se divisaban sus estrías, sino más bien resaltaba sus escultural figura.

Aunque muchos fueron los cumplidos que la joven recibió en su momento, ahora se ve que ha querido mostrarse mucho más natural y enseñar a sus admiradores que nada es perfecto y que también tiene imperfecciones como cualquier ser humano.