Ricky Martin llama "brutos e ignorantes" a los que no respetan la cuarentena: "Este virus no tiene compasión"

Publicado el Viernes, 20 Marzo, 2020 - 06:53 (GMT-4)

Concienciado sobre la importancia de quedarse en casa en estos días de incertidumbre por la amenaza del coronavirus, Ricky Martin ha mandado un potente mensaje al mundo a través de sus redes sociales donde no ha tenido ningún problema en tachar de "brutos" e "ignorantes" a las personas que no están respetando la cuarentena.

Estrenando nuevo look, cortesía de su hijo Valentino, el cantante puertorriqueño ha expresado su enfado con las personas que están minimizando el problema y continúan saliendo de sus hogares desconociendo la magnitud de la situación que atraviesa el mundo.

"Qué loco todo esto, parece una película ciencia ficción. Lo peor es que no sabemos casi nada, lo que sí sabemos es que la única manera de parar el virus es con cuarentena severa y radical, porque este virus no tiene compasión con nosotros. Nuestra única protección es el aislamiento social. Ya lo dije pero lo tengo que repetir", comienza en el vídeo que ya supera los 2 millones de reproducciones.

"Desafortunadamente todavía hay mucha gente que está en las calles, en las playas, que va a restaurantes. No me queda de otra que pensar que son brutos, ignorantes, porque lo único que puede detener esto es la cuarentena. ¿Qué haces en la calle? Eres una persona que no tiene empatía. Te tengo que ver como un criminal porque a lo mejor eres portador y no estás ayudando a la causa", añadió.

El boricua también ha tenido palabras de agradecimiento para todo el personal sanitario que está poniendo su vida en riesgo "por su amor a la humanidad" en este material audiovisual, que han aplaudido celebridades como Thalia, Olga Tañón o Dayanara Torres.

No seamos ingenuos, no tenemos mucho control, el único que tenemos es quedarnos en casa

"Y tú quédate en casa no seas irresponsable. Mi suerte depende de ti, y tu suerte depende de mi", concluyó seriamente mirando a cámara el marido de Jwan Yosef, que ya unos días atrás alertó sobre la importancia de quedarse en casa con otro vídeo hablando sobre la enfermedad.