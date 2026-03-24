Silvio Rodríguez elogia a Bad Bunny en una cena con Pablo Iglesias en La Habana Vieja

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El trovador cubano Silvio Rodríguez elogió al artista puertorriqueño Bad Bunny durante una polémica cena celebrada el lunes en un restaurante de La Habana Vieja, a la que asistió junto a su familia y el exlíder de "Podemos" Pablo Iglesias.

Un reportaje de Diario Red señala que la periodista mexicana Estefanía Veloz, también presente en la cena, le lanzó la pregunta al trovador de 79 años: "Silvio, ¿tú qué piensas de Bad Bunny?".

El trovador elogió varias canciones del artista puertorriqueño, entre ellas "Hawái", del cual destacó su mensaje social, el impacto de Bad Bunny en las generaciones jóvenes y la dimensión de sus espectáculos.

“Lo que le pasó a Hawái es una canción que me gusta. (...) Me parece importante hablar de eso, tiene un buen mensaje con el que otros pueblos se pueden identificar. Esas son buenas canciones”, afirmó.

“Además es un gran artista, sus shows son espectaculares. Lo de las banderas (en el super bowl) fue importante”, agregó.

El contraste entre el trovador revolucionario —máximo exponente de la Nueva Trova cubana y quien ha declarado "nunca me he desilusionado" del régimen cubano— y Bad Bunny, el artista de trap y reggaetón más escuchado del mundo en español, generó una amplia reacción en redes sociales.

La cena se produjo en el marco de la polémica visita del Convoy Nuestra América, organizado por Progressive International, que llegó a Cuba el 21 de marzo con unas 20 toneladas de ayuda humanitaria —alimentos, medicinas y paneles solares— y 650 delegados de 33 países, entre ellos Jeremy Corbyn y Hasan Piker.

Díaz-Canel recibió a la delegación en el Palacio de Convenciones, y luego Pablo Iglesias afirmó que la crisis en Cuba “es ciertamente difícil, pero tampoco como se está presentando desde fuera”, generando fuertes críticas en España por relativizar la situación de la isla desde sus privilegios.

Además, la visita de estas figuras de la izquierda internacional ha generado fuertes críticas entre cubanos dentro y fuera de la isla, que denuncian el contraste entre los encuentros festivos de los visitantes, los hoteles de lujo en los que se hospedan y la grave crisis que atraviesa el país.

Como señaló CiberCuba, 'la ciudad se derrumba y ellos cantando': apagones de hasta 20 horas, escasez de alimentos y medicinas, y derrumbes en La Habana.

El episodio se suma a una serie de polémicas recientes protagonizadas por Rodríguez. El 18 de marzo, el trovador y el músico Michel Torres exigieron públicamente un "AKM" para enfrentar una posible invasión estadounidense, declaración que generó una ola de reacciones sobre la propaganda armada frente a la falta de luz y comida en Cuba.

Cuatro días después de la polémica del AKM, una artista cubana lo acusó de ser "peón de la dictadura". En octubre de 2025, en una entrevista con Rolling Stone, Rodríguez había afirmado: "Nunca me he desilusionado" del régimen cubano, declaración que desató una ola de críticas por los privilegios de los que disfruta mientras la población sufre la peor crisis en décadas.