Cucarachas, ratones y piojos: el día a día de un hospital de Cuba

Publicado el Viernes, 27 Marzo, 2020 - 15:46 (GMT-4)

Cucarachas, ratones y piojos son el día a día de muchos centros de salud en Cuba, en este caso en particular el Hospital Clínico Quirúrgico Dr. Miguel Enríquez, conocido también como la Benéfica, en donde un grupo de pacientes han denunciado las terribles condiciones higiénico-sanitarias.

"Aquí cogí piojos, tremenda piojera y las cucarachas andan por arriba de la cama, en las gavetas de las mesitas, en todos lados. Tú crees que vienes a curarte y probablemente vengas a morir", dijo a CubaNet la paciente Yudit Interñan, recientemente operada en el hospital.

La mujer contó que en el propio centro médico tuvieron que cortarle todo el pelo y quitarle los piojos para poder entrarla al salón de operaciones.

"A veces me incomoda porque en otros países se extreman y aquí en Cuba es como si fuéramos perros. Si somos todos cubanos me pregunto por qué somos así con nosotros mismos", dijo Interñan, que añadió que el personal médico la mayoría de las veces "no les hace caso" y están "en el celular".

En el reportaje publicado por CubaNet se ven las cucarachas caminando por paredes y mesitas de noche y la suciedad general en el hospital.

"Llevo aquí alrededor de 45 días y he visto de todo, pero lo que más abundan son las cucarachas. Esas sí andan por todas partes como si fueran unas trabajadoras más de este hospital. Al principio me fue un poco difícil, pero no tengo opciones, tengo a mi abuelo ingresado aquí y no lo puedo mover de este hospital por las condiciones en que está", contó el joven Carlos Alberto Fernández.

El joven dijo que las sábanas y la ropa que entregan en el hospital tienen manchas: "Esto te provoca un asco tremendo, pero personas como yo no tenemos otra opción, yo no tengo a más nadie a quién recurrir, soy huérfano".

"Yo trato de no entregarle esa ropa a nadie", dijo por su parte una enfermera del lugar, que por miedo a represalias pidió el anonimato. "Solo se la doy al que no tiene otra opción y aun explicándolo, me he buscado un sinnúmero de insultos. Esto lo sabe la dirección del hospital y no hace nada".

La enfermera aseguró que en el hospital no tienen los productos químicos para quitar manchas y blanquear las sábanas que se le entregan a los pacientes que las necesitan.

Asimismo, dijo que la dirección también está al tanto de que las cucarachas y ratones andan por todo el hospital y que las propias internas limpian de vez en cuando.

"Sobre las cucarachas y los ratones, aquí todo el mundo está al tanto, desde el director hasta la secretaria, pero todo continúa igual, nadie hace nada al respecto. La poca higiene que hay en el hospital es gracias a las internas que traen para hacer el trabajo de limpieza, pero cuando no vienen nadie limpia, exceptuando algún que otro acompañante", sostuvo.

Recientemente, varios pacientes denunciaron las condiciones deplorables de higiene del hospital Mario Muñoz en el municipio de Colón, en Matanzas, en especial en la sala de terapia intensiva y calificaron la situación como "una vergüenza y una verdadera pena".

El hospital provincial de Ciego de Ávila también sufre de abandono y descuido de sus instalaciones. Según denunciaron algunos de los lectores de CiberCuba, se ha incluso colocado brujería –una cabeza cortada y ensangrentada de ave– y ha permanecido por días en los pasillos del hospital.