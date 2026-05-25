Incendio en hospital Manuel Fajardo habría sido provocado por sobrecalentamiento de una lámpara

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Este domingo comenzaron las labores de recuperación en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Comandante Manuel Fajardo, en La Habana, tras el incendio declarado la noche del sábado en un local del quinto piso de la institución.
Según informó el Consejo de Administración Municipal de Plaza de la Revolución a través de su perfil en Facebook, el dictamen preliminar de especialistas determinó que el siniestro se originó por el sobrecalentamiento del transformador de una lámpara, lo cual provocó el fuego en el área afectada.
La versión oficial indicó que las llamas se generaron en un local en desuso, «sin poner en riesgo la vida de pacientes ni del personal del centro», aunque como medida preventiva se procedió a la evacuación de varias personas.
Los bomberos de la capital controlaron el siniestro, y las principales autoridades del municipio se trasladaron al lugar para supervisar la situación.
Las autoridades afirmaron que el hospital mantiene la prestación de todos sus servicios.
El incendio en el Manuel Fajardo no es un hecho aislado, sino parte de un patrón documentado de siniestros en hospitales cubanos vinculados al deterioro de la infraestructura eléctrica en la isla.
En el mes de abril, el Hospital Saturnino Lora de Santiago de Cuba sufrió un incendio provocado por una subida de voltaje en el compresor de un aire acondicionado, que obligó a evacuar 12 pacientes, cuatro de los cuales fueron trasladados a otros centros.
En septiembre de 2025, el hospital Amalia Simoni de Camagüey registró un incendio por sobrecarga eléctrica en el transformador del grupo electrógeno, que obligó a evacuar tres pacientes críticos.
En octubre de 2025, un incendio en el Hospital 10 de Octubre de La Habana fue controlado en menos de 15 minutos por el propio personal del centro.
En febrero de 2025, el Hospital Provincial Camilo Cienfuegos de Sancti Spíritus sufrió un fuego en la sala de terapia intermedia, el tercero de su tipo registrado en esa institución.
Este patrón refleja el deterioro de las instalaciones eléctricas hospitalarias, agravado por la crisis energética que provoca apagones prolongados y sobrecarga de los sistemas eléctricos en centros de salud de toda Cuba.
Preguntas frecuentes sobre el incendio en el Hospital Manuel Fajardo de La Habana
CiberCuba te lo explica:
¿Qué causó el incendio en el Hospital Manuel Fajardo?
El incendio fue provocado por el sobrecalentamiento del transformador de una lámpara. Aunque ocurrió en un área en desuso, las autoridades decidieron evacuar a algunas personas por precaución.
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¿Hubo algún riesgo para los pacientes y el personal del hospital?
Según la versión oficial, no hubo riesgo para la vida de los pacientes ni del personal del hospital. Sin embargo, se procedió a la evacuación de varias personas como medida preventiva.
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¿Es común que ocurran incendios en hospitales cubanos?
En los últimos años, se ha documentado un patrón de incendios en hospitales cubanos, que refleja el deterioro de la infraestructura eléctrica en la isla. Estos incidentes son parte de una crisis energética que afecta a varios centros de salud.
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¿Qué medidas se están tomando para prevenir futuros incendios en hospitales cubanos?
Las autoridades han indicado que investigarán a fondo las causas de los incendios para determinar responsabilidades y evitar situaciones similares en el futuro. Sin embargo, la crisis energética y el deterioro de la infraestructura continúan siendo grandes desafíos.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.