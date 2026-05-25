Incendio en hospital Manuel Fajardo habría sido provocado por sobrecalentamiento de una lámpara

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Este domingo comenzaron las labores de recuperación en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Comandante Manuel Fajardo, en La Habana, tras el incendio declarado la noche del sábado en un local del quinto piso de la institución.

Según informó el Consejo de Administración Municipal de Plaza de la Revolución a través de su perfil en Facebook, el dictamen preliminar de especialistas determinó que el siniestro se originó por el sobrecalentamiento del transformador de una lámpara, lo cual provocó el fuego en el área afectada.

La versión oficial indicó que las llamas se generaron en un local en desuso, «sin poner en riesgo la vida de pacientes ni del personal del centro», aunque como medida preventiva se procedió a la evacuación de varias personas.

Los bomberos de la capital controlaron el siniestro, y las principales autoridades del municipio se trasladaron al lugar para supervisar la situación.

Las autoridades afirmaron que el hospital mantiene la prestación de todos sus servicios.

El incendio en el Manuel Fajardo no es un hecho aislado, sino parte de un patrón documentado de siniestros en hospitales cubanos vinculados al deterioro de la infraestructura eléctrica en la isla.

En el mes de abril, el Hospital Saturnino Lora de Santiago de Cuba sufrió un incendio provocado por una subida de voltaje en el compresor de un aire acondicionado, que obligó a evacuar 12 pacientes, cuatro de los cuales fueron trasladados a otros centros.

En septiembre de 2025, el hospital Amalia Simoni de Camagüey registró un incendio por sobrecarga eléctrica en el transformador del grupo electrógeno, que obligó a evacuar tres pacientes críticos.

En octubre de 2025, un incendio en el Hospital 10 de Octubre de La Habana fue controlado en menos de 15 minutos por el propio personal del centro.

En febrero de 2025, el Hospital Provincial Camilo Cienfuegos de Sancti Spíritus sufrió un fuego en la sala de terapia intermedia, el tercero de su tipo registrado en esa institución.

Este patrón refleja el deterioro de las instalaciones eléctricas hospitalarias, agravado por la crisis energética que provoca apagones prolongados y sobrecarga de los sistemas eléctricos en centros de salud de toda Cuba.