ETECSA pide a los cubanos que no congestionen la red y le llueven las críticas

Publicado el Viernes, 27 Marzo, 2020 - 10:29 (GMT-4)

El monopolio estatal de las Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) compartió en su perfil de Facebook una serie de consejos para hacer un mejor uso de la red, lo que despertó las críticas de los usuarios que volvieron a pedir que la compañía baje sus precios en medio de la epidemia de coronavirus.

La empresa explicó en el post que para ayudar a evitar la congestión en la red, era necesario "no realizar descargas innecesarias", "no enviar correos masivos o con archivos pesados", "usar internet de manera racional durante el trabajo en casa" y "usar el teléfono fijo".

Las respuestas no se hicieron esperar y algunos usuarios recordaron las elevadas tarifas que están pagando. "El 80 por ciento de mi sueldo lo gasto en ETECSA. Yo pago para usarlo a mi gusto y a mis necesidades, y mucho más uso le doy en estos días de tensión y necesidad. LO ESTOY PAGANDO. No me lo regalan ustedes, cuando me lo regalen me ponen condiciones. Aumenten las capacidades, busquen ustedes las soluciones, debería darle pena pedirle al cliente cubano que se deja el pellejo trabajando para pagar un servicio carísimo", criticó un ciudadano.

Otra usuaria hizo referencia a la medida que anunció recientemente el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien estableció la suspensión del pago de la cuota de la energía eléctrica, del agua, del teléfono e Internet durante tres meses.

"Sinceramente no entiendo esto. El presidente de este país, uno de las naciones más pobres, hizo lo necesario para que su gente no saliera de casa a y puso el Internet gratis por tres meses. Deberías de tomar ejemplo ETECSA. No te pedimos que pongas el Internet gratis solo te pedimos que rebajes tus precios", respondió.

"Ya esto es el colmo. Mientras el resto del mundo se flexibiliza el acceso a Internet, nosotros debemos apretarnos más el cinturón. Es indignante, es preferible que la empresa se quede en silencio, cada nueva publicación indigna aún más a sus clientes. ¿Es mucho pedir navegación nacional gratis al menos?. Por una vez en la vida ceda a los reclamos de sus usuarios, es su deber como empresa que tiene como objetivo satisfacer las necesidades del pueblo", escribió otro usuario.

En la misma línea se expresó otro usuario, que instó a la empresa estatal a que bajara los precios y apoyara a los ciudadanos en plena crisis sanitaria. "Lo que deben de hacer es bajar los precios, cooperen con la comunicación. Ahora con lo que estamos atravesando es momento de unión", rezó otro mensaje.

"Ojalá todos tuviéramos teléfono fijo!! Aquí en Antón Díaz, santa clara, llevan meses para terminar la instalación de los teléfonos fijos y no terminan nunca. Al parecer nos va a coger diciembre 2020 de nuevo y no vamos a poder comunicarnos por los fijos", agregaron en otra de las respuestas.

"Es cierto que estamos en una emergencia por causa del COVID-19 pero si yo pago mi servicio y lo necesito para hacer las cosas que desee ¿por qué ustedes le recomiendan a los usuario como si fuesen amiguitos, no clientes, que hagan las cosas comentadas en la publicación?. Bastante mal tratan a los clientes cuando llaman para realizar alguna queja y un servicio pésimo incluso sin esta emergencia", lamentó otro ciudadano.

Otra mujer recordó que si los ciudadanos están en casa es para evitar contagios, por lo que el uso de Internet iba a aumentar. "Oviamente si estamos en casa es para impedir que el bicho se propague. Estamos aburridos, por lo que vamos a usar más el Internet, lo que deberían hacer es bajar los precios y así ayudan ustedes también en la situación actual. Es demasiado lo que se paga aquí para poder comunicarse y para el colmo la señal es malísima", recordó.

El mensaje de la presidenta de ETECSA

Además la presidenta ejecutiva de ETECSA, Mayra Arevich Marín, pidió a sus clientes que se abstuvieran de utilizar datos y recurrieran más a las llamadas. A través de su cuenta de Twitter dijo que su entidad "trabaja por mantener la estabilidad de la red de voz y datos en una circunstancia tan difícil para la nación" en referencia a la crisis por el coronavirus.

"Le aconsejamos que no utilice grandes volúmenes de datos en la red móvil, para que se pueda compartir la capacidad de tráfico entre todos", señaló en el tuit.

"La utilización de datos móviles requiere siete veces más recursos de la red que la voz. Las llamadas de voz garantizan las comunicaciones fundamentales con los servicios de emergencia y con nuestro sistema de salud. Por el bien de todos, cuidemos la red", añadió en otro mensaje.

El miércoles hasta el periodista oficialista Abdiel Bermúdez pidió a la empresa de telecomunicaciones que tomara medidas que facilitaran la comunicación de los cubanos en plena crisis sanitaria.

"Pienso que Etecsa podría alargar la duración de los bonos e implementar nuevas medidas para facilitar la comunicación entre las personas y también podría aportar mucho más sobre la información rápida y oportuna de la pandemia en Cuba y en la orientación sanitaria al pueblo con varios mensajes a la semana", dijo en el noticiero del mediodía de la Televisión Cubana.

Un día antes, el Gobierno de Cuba dijo que la responsabilidad de bajar los precios de internet le correspondía a ETECSA, algo que sigue sin llegar.