MINSAP aclara rumores sobre la aparición de una nueva variante de la COVID-19 en Cuba

No, no se ha detectado ninguna nueva variante de COVID-19 en Cuba. El Dr. Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del MINSAP, desmintió los rumores sobre una nueva variante y aclaró que las subvariantes de Ómicron XBB.1.5 y XBB.1.16, aunque más contagiosas, no son más virulentas ni provocan cuadros clínicos más graves que las cepas previas.