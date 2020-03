Ulises Toirac explica sus razones para que ETECSA baje los precios de Internet en Cuba

Publicado el Viernes, 27 Marzo, 2020 - 11:25 (GMT-4)

El humorista cubano Ulises Toirac ha vuelto a acudir a las redes sociales para expresar sus sentimientos y dar su opinión acerca de la difícil situación que afronta Cuba debido a la pandemia del coronavirus.

Tras haber hecho un llamado público a la toma de conciencia entre los ciudadanos de la isla y haber enviado unas sentidas palabras de agradecimiento a todo el personal sanitario que se ha volcado y está haciendo todo lo posible por frenar el COVID -19, ahora el artista ha tocado un tema no menos importante en medio de esta crisis sanitaria que afronta el país: los altos precios de Internet en Cuba.

El comediante ha manifestado sus "razones para bajar los precios de las conexiones" a través de una publicación que hizo en su perfil personal de Facebook.

No ad for you

Primeramente, Toirac mencionó la gran necesidad que tienen las personas de la isla durante estos días de cuarentena de comunicarse con los suyos y con el mundo, para así poder mantenerse informados con las noticias que se emiten a nivel global sobre el estado del coronavirus.

Asimismo, el artista puntualizó en la necesidad de continuar con las labores y tareas diarias desde casa, como el trabajo y los estudios de los más pequeños de casa, una medida que han implantado y seguido países del primero mundo como España.

El humorista también habló de la importancia de estar conectados a "nivel nacional" con todo lo que acontece dentro del propio país, para así saber la medidas pertinentes que se deben tomar en caso de algún estado de alarma.

Por último, Toirac dijo que no le "interesan las razones" que haya dado ETECSA para no bajar los precios, pues "salvar una vida vale más que todas sus explicaciones" y quien "no lo crea así entra en la definición de asesino". A continuación, las palabras íntegras del humorista:

Mis razones para bajar los precios de las conexiones:

1. La gente necesita recluirse y mantener su conexión con el mundo. No sólo con sus familiares sino con las noticias, los análisis de comunidades con experiencia en su lucha contra el virus, los comentarios de autoridades internacionales en el tema.

2. La gente necesita poder continuar trabajo y educación de manera sostenida y coordinar éstos con jefes de centros de trabajos y maestros de las escuelas.

3. La gente necesita información instantánea de los sucesos tanto a nivel nacional como territorial y con ello formarse idea de sus prioridades y las medidas que debe tomar.

Conclusión: no sé ni me interesan las razones de ETECSA. Salvar una vida (solo una) vale más que todas sus explicaciones. Y al que no lo crea así entra en la definición de asesino.

ETECSA, por su parte, comunicó el pasado mes de febrero que no baja los precios de Internet para evitar una congestión en la red.

Así lo dio a conocer Mayra Arevich, la presidenta de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, alegando que no bajan las tarifas de la telefonía móvil de Cuba para así evitar congestiones y un incorrecto funcionamiento del sistema.

No hacemos nada con bajar los precios y que las personas no se puedan conectar

Además de Toirac, otros artistas de la isla también han hecho público su descontento con las respuestas de ETECSA y han pedido a las instituciones del país que bajen las tarifas, al menos, durante la etapa del coronavirus.

El trombonista Eduardo Sandoval o la cantante Eme Alfonso, son algunos de los que se han proyectado sobre la posibilidad de que se haga un disminución en los precios y que también han dado su opinión al respecto.

"Creo que deberían hacer una excepción y bajar los precios, ya que estamos obligados a permanecer en casa porque los centros nocturnos están cerrados. Además, el principal freno para que los cubanos puedan acceder a estos conciertos es la economía, que los afecta a la hora de comprar los datos de internet o sus horas Nauta", dijo Emme Alfonso.