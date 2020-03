"Evita el coronavirus": La polémica canción de NG la Banda que tira a juego la pandemia

Publicado el Sábado, 28 Marzo, 2020 - 14:48 (GMT-4)

En medio de la pandemia por coronavirus que vive todo el mundo, la orquesta de música popular bailable NG la Banda ha dedicado un tema a la enfermedad, provocando algunas críticas.

"Evita el Coronavirus" es la canción que el maestro José Luis Cortés, El Tosco, y sus músicos han hecho en medio de una situación que ha dejado ya 119 contagiados en Cuba, incluidos tres fallecidos.

Si bien el tema avisa sobre la importancia de cuidarse en tiempos del virus, con estribillos y frases como "Salúdame con el codo para que no se me pegue el coronavirus", o habla sobre mantener metro y medio de distancia, evitar la "molotera", posponer los viajes, tomar agua, no tocarse la cara o los ojos y usar tapabocas, a algunos les ha parecido un poco irrespetuoso el tono "alegre" y varias frases que tiran a juego la realidad en medio de tanta desgracia.

Frases como "Si el virus se riega en Cuba agárrate Josefina" o "Besar lo menos posible porque el virus está en la boca" son algunas que se oyen en la canción. No obstante, a algunos les ha molestado un estribillo que dice: "A él lo cogió el Coronavirus y no lo salvó ni el médico chino" o "Goza y baila que no es tan grave lo que ha pasado en el mundo".

El usuario de Facebook Raúl Martín Ríos ha criticado la manera en que los músicos han asumido esta realidad.

"¡Lo vi, nadie me lo contó! Acaban de poner en Cubavisión un video clip de un tema musical en el que, con una timba alegre, (y muy mala musicalmente hablando, por cierto) NG la Banda le "canta" al coronavirus", dijo.

Incluso, a ese cubano le llamó la atención que en las "improvisaciones" se oye decir: "Es una pandemia internacional, tienes que tener cuidado, muchacho, que se te puede pegar" o "Vamos a resolverlo con el choteo" o "A mal tiempo buena cara".

Entonces Martín Ríos se pregunta: ¿De quién fue la idea? ¿Qué se persigue con ella? ¿Habrá sido ese el móvil de quien engendró este numerito o de quien lo "encargó"?

En este post, el crítico cubano Joel del Río expresó: "Cada creador se inspira en lo que le parezca, y tendrá que enfrentarse a la ira de la gente cuando lesione la sensibilidad del público. Pero me pregunto, ¿dónde estaban los asesores, las autoridades de la televisión, tan atentos cuando se menciona a China o a Rusia en una película, y cortan el fragmento para no herir susceptibilidades?"

"Tanta gente muriendo en el mundo y nosotros ya con el virus aquí y nadie sabe lo que pasará y esa canción de mal gusto", dijo otro usuario.

"No estamos para cantar y bailar, más respeto para los que están enfermos o familiares de fallecidos", agregó otro cubano.

Por su parte, José Luis Cortés dijo a Radio Taíno que la idea de esta canción le surgió con el fin de poner en las manos de los cubanos un género musical de gran escucha por la población y que mediante su letra las personas interioricen el accionar adecuado en estos momentos.

En el día de hoy, las autoridades cubanas informaron de 39 nuevos casos de coronavirus, todos cubanos, lo que eleva la cifra total a 116 enfermos y tres fallecidos, hasta el viernes.