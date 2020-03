Cuba confirma primeros casos de transmisión interna de coronavirus en el país

Publicado el Sábado, 28 Marzo, 2020 - 01:10 (GMT-4)

223 shares - 1 comentarios

El Ministerio de Salud Pública de Cuba (MINSAP) confirmó este viernes los primeros casos de transmisión interna de coronavirus, sin contacto directo con extranjeros contagiados, lo que cambia el patrón de propagación de la enfermedad en el país.

Según informó el titular del MINSAP, José Ángel Portal Miranda, ya se verificó "el primer evento de transmisión local en el país en la provincia de Matanzas”, el cual implica a cuatro personas contagiadas.

En un reportaje transmitido en el programa Mesa Redonda, el ministro Portal explicó que el suceso está relacionado con un ciudadano cubano de 24 años, diagnosticado como positivo el pasado 21 de marzo.

No ad for you

El portador del contagio trabaja como animador en el hotel Memories Varadero Beach Resort, de la playa Varadero, en el municipio Cárdenas, y cuya fuente de contagio fue el contacto con turistas italianos. Fue identificado como sospechoso en el Hospital “Faustino Pérez” de Matanzas.

"A partir de este paciente se identificaron 53 contactos, que se encontraban aislados y en vigilancia epidemiológica, de los cuales en días recientes resultaron positivos a la COVID-19, tres familiares y un amigo", dijo el funcionario.

Hasta el momento, el gobierno cubano había sostenido que en el país no podía hablarse de que existiera transmisión del coronavirus, porque todos los casos eran importados o se habían contagiado a través del contacto con extranjeros.

La ausencia de transmisión se argumentaba en el hecho de que no se había detectado el virus en personas -con o sin síntomas- sin relación con viajeros que llegaron contagiados al país. Sobre ese argumento las autoridades sanitarias rechazaron desde un primer momento la opción de cuarentena nacional.

"Cuando se han tomado las medidas y tienes un número de casos que no evidencia transmisión de la enfermedad, la cuarentena con cierre de centros de trabajo, universidad y escuelas, pues realmente no se justifica", argumentó el director nacional de Epidemiología del MINSAP, el doctor Francisco Durán García, el pasado 17 de marzo.

Incluso, en la mañana de este viernes, el propio doctor Durán insistió en que no existía aún transmisión interna, pero matizó el panorama de la situación.

"No hay transmisión interna debe ser sustituida por no hay caso, es decir, personas con síntomas, que no tengan vínculos epidemiológicos con otros casos o con el exterior... No hay transmisión no es algo categórico", expresó el epidemiólogo en la conferencia matutina sobre la situación del coronavirus en isla.

El doctor apuntó que no habían muchos casos ingresados en vigilancia con tentativa de transmisión.

El ministro Portal informó que las acciones para hacer frente al nuevo escenario de propagación han sido concebidas en el plan de enfrentamiento y control del coronavirus.

Ante esta situación particular, Portal enfatizó la importancia de que las personas tengan conciencia de la necesidad de informar si manifiestan algún síntoma y se aíslen inmediatamente de sus familiares y amigos.

Hasta este viernes, el MINSAP reportó 80 casos confirmados de COVID-19, con 1 851 ingresados en los centros de aislamiento y atención. De ellos 136 son extranjeros y 1 715 cubanos.

También se registran otras 34 216 personas bajo vigilancia en sus hogares con atención primaria de salud.

Sin embargo, hasta el momento las autoridades sanitarias han realizado solo 1 039 pruebas de diagnóstico en los tres laboratorios habilitados en La Habana, Santa Clara y Santiago de Cuba.

"Ahora que disponemos de un número mayor de pruebas, pues esa cifra se va a incrementar mucho más a partir de hoy, aplicándolas también a contactos y sospechosos... Debemos recibir también tiras rápidas, con lo cual podremos pesquisar una parte de nuestra población y vamos a conocer una realidad más cercana a lo que está circulando en nuestro país", manifestó Durán.