Ministro de Salud de Cuba: “Esperamos que en los próximos días aumente el número de casos de coronavirus”

Publicado el Domingo, 29 Marzo, 2020 - 12:50 (GMT-4)

El ministro de Salud Pública de Cuba, José Ángel Portal, declaró este domingo en su comparecencia diaria ante los medios, que en los próximos días la cifra de casos positivos de coronavirus en el país debe aumentar.

“En los próximos días –nadie debe sorprenderse– pueden aparecer más casos, los contactos de los confirmados. Y eso sería lo normal. Nosotros estamos esperando que en los próximos días se incremente el número de casos, y para eso los estamos buscando, para eso es la pesquisa activa que estamos desarrollando en el país”, aseguró.

“Tenemos que estar tranquilos, pero tenemos que actuar con energía en el cumplimiento de las medidas. Hoy nosotros creemos que las acciones que está tomando el país pueden permitir que la curva normal que ha ocurrido en otros países podamos llevarla de otra manera, y podamos cambiarle el ritmo y tener un menor número de casos que los que dan los modelos y pronósticos para este tipo de enfermedad”, recalcó.

El titular confirmó 20 nuevos casos de COVID-19, lo cual eleva la cifra total a 139 personas infectadas en la isla hasta el sábado 28 de marzo, con tres fallecidos, cuatro altas y un ciudadano norteamericano que fue evacuado a Estados Unidos a petición propia.

Del total de pacientes, la mayoría mantiene una evolución clínica estable, aunque tres de ellos se encuentran en estado crítico y cuatro están graves.

En su intervención, Portal subrayó que el país está entrando en la fase más compleja del brote, negando en todo momento que en Cuba haya una pandemia.

“Sobre esta base quiero reafirmar las medidas más importantes. Ya casi no hay ningún cubano que no hable del distanciamiento social, y es lograr estar el mayor tiempo posible lejos de conglomerado de las personas. Se ha llamado a las personas a que permanezcan en la casa y no salgan a no ser a quienes les resulte imprescindible”, subrayó.

El dirigente recordó que a los adultos mayores, por ser los más vulnerables al coronavirus, deben satisfacerles sus necesidades el resto de la familia, y abogó nuevamente por el lavado de las manos y la limpieza de las superficies como medidas de prevención.

Especial atención dedicó a las informaciones que según él debe seguir la población, sin referirse expresamente a los medios de prensa independientes.

“No todos los medios están transmiten información veraz. Es importante que se sigan los medios nacionales. Nosotros estamos siendo totalmente transparentes con lo que ocurre en el país, no hay información de segunda mano, todos los días estamos a través de los sistemas estadísticos y de vigilancia, poniendo sobre la mesa cuál es el comportamiento de la enfermedad en Cuba”, enfatizó.