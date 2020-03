Conoce a Nesi, la voz femenina del éxito musical de Bad Bunny "Yo Perreo Sola"

Publicado el Lunes, 30 Marzo, 2020 - 07:27 (GMT-4)

Desde el lanzamiento de YHLQMDLG -último trabajo discográfico de Bad Bunny-, Yo perreo sola ha sido una de las canciones más sonados del álbum. Pero ahora el tema ha alcanzado un nuevo nivel de popularidad después de que el puertorriqueño haya lanzado el videoclip correspondiente, donde le vemos vestido de mujer y lanzando un potente mensaje feminista que ha terminado de catapultar la canción a lo más alto de las listas de escuchas.

Ante el aplaudido resultado, son muchos los que no paran de preguntarse quién es la voz femenina que lo acompaña en la pista de reguetón, incluso hay quienes pensaban que podría tratarse de Rosalía.

Pero lejos de ser ella, la voz que suena es la de Génesis Ríos, una rapera puertorriqueña de 22 años que es conocida en el género urbano y las redes sociales por su alias, Nesi.

A pesar de que la joven no aparece en el videoclip ni en los créditos de la canción (pero sí en los del álbum), su voz es una de las razones por las que Yo Perreo Sola no para de sonar. "Antes tú me picheabas, ahora yo picheo. Antes tú no querías, ahora yo no quiero. No, tranqui. Yo perreo sola", canta al inicio del tema la boricua.

Nesi es una de las promesas del trap en la Isla del Encanto y se encuentra preparando música bajo el sello Hear This Music, discográfica a la que antes pertenecía Bad Bunny, después de haber formado parte del grupo Freestyle Mania. Y ella misma le ha agradecido a Bad Bunny el haberla incluido en el álbum.

"Agradecida con Bad Bunny por haberme incluido en su álbum, el tema se llama Yo perreo sola", señaló el día del lanzamiento del álbum del Conejo Malo.

Sin duda, gracias a la participación en la canción, la talentosa puertorriqueña ha cobrado gran relevancia en el mundo de las redes sociales. En Instagram ya cuenta con una comunidad de seguidores de más de 200 mil usuarios, una cifra que no para de crecer. Con ellos comparte fotografías de su día a día y algunos vídeos relacionados con su pasión: la música.

A pesar de no aparecer en el videoclip oficial de Bad Bunny, la joven también tiene su propia versión del clip en la que la vemos en una barco rodeada de varias jóvenes bailando y, por supuesto, perreando solas.

Aunque son muchos lo que no entienden por qué la joven no tiene reconocimiento en los créditos, ella no parece preocupada al respecto y en una entrevista con El Vocero de Puerto Rico explicó que Bad Bunny compuso la letra y lo única que quería era su voz para el tema.

Además, contó como surgió esta colaboración musical. "Todo pasó a través del acercamiento de terceras personas, él parece que le había gustado mis freestyle y por eso parece que se acercó a mí", relató al citado medio.

Aún así, en las plataformas y en la industria son muchas personas las que están aplaudiendo el trabajo de Nesi y exigen un reconocimiento para ella. Ese es el caso de la cantante chilena Cami, quien escribió en Twitter: "Paso a decir que amo a Nesi, la voz femenina de Yo Perreo Sola. A darle el reconocimiento que merece. Arriba las mujeres en la música".