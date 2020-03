Pitbull, listo para lanzar un himno mundial desde Miami para luchar contra el coronavirus

Publicado el Lunes, 30 Marzo, 2020 - 10:06 (GMT-4)

En medio de la crisis mundial que viven muchos países a causa de la propagación de coronavirus, el cantante estadounidense Pitbull ha querido alzar su voz para combatir la pandemia utilizando como vía una de las ramas del arte que más alegría trasmite a las personas: la música.

Mister 305 tiene todo preparado para lanzar un himno mundial para luchar contra el COVID - 19 bajo el título I believe we will win, el cual dará buenas vibras, aliento y apoyo a los oyentes en estos duros momentos gracias a su melodía bailable y pegajosa.

Para ir calentando motores antes del estreno, el artista compartió un adelanto en sus redes sociales del videoclip con el que será presentado la sencillo. Con la ciudad de Miami como telón de fondo, el artista está dispuesto a cantarle a pandemia y animar al mundo entero a través de la letra de su canción.

No ad for you

"Si hay algún momento para ver el mundo, es ahora", dijo. "Ahora es cuando tomamos el miedo y no es olvidar todo y correr. Es enfrentarse a todo y levantarse", comentó Pitbull en el audiovisual.

Asimismo, Mister Worldwide quiso hacerle un guiño a su tierra natal de Miami y utilizarla en el tema como bandera, ya que desde muy pequeño su ciudad siempre le ha inculcado el espíritu de lucha y superación. En su presentación, Pitbull también hizo un llamado a la unión en estos tiempos tan difíciles y a mantenernos siempre activos y listos para luchar con inteligencia y sentido de la razón.

"Miami me enseñó a pelear, y quiero dárselo a todo el mundo en este momento. Ahora es cuando debemos mantenernos unidos. Tenemos que pelear duro, mostrar cuán poderoso es cuando nos unimos ", agregó.

De momento Pitbull no ha dado a conocer la fecha exacta en la que lanzará believe we will win, pero a juzgar por el mensaje que ha transmitido a sus fanáticos a través de su breve adelanto, parece ser que la canción logrará levantar el ánimo a más de uno en tiempos de cuarentena por el coronavirus.