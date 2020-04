"Pensé que no vería a mis nietos crecer", dice cubano que sobrevivió al coronavirus

Publicado el Miércoles, 1 Abril, 2020 - 16:16 (GMT-4)

El cubano Miguel Ramírez pensó que ya no vería a sus nietos crecer luego de que supo la noticia de que se había infectado por coronavirus. No obstante, hoy se siente feliz de haber superado la enfermedad.

"Me le escapé a la Muerte… Pensé que no vería a mis nietos crecer y que no llegaría a mi cumpleaños este primero de abril. Ahora voy a vivir mi vida con fuerza y ganas", dijo a Radio Rebelde.

Según relató Ramírez, de 65 años, su hija llegó de Milán, Italia, y tenía una infección en un riñón, por lo que acudieron al consultorio médico.

"Le hicieron análisis y lo que le dio fue la enfermedad que tenía. Llegaron a la pesquisa que realizan en las comunidades, me vieron estornudar y me llevaron para hacerme las pruebas", dice Ramírez, quien es el encargado de garantizar la eficiencia del parque automotor de la Empresa Distribuidora de Medicamentos ENCOMED, en La Habana.

"Gracias a la vida me descubrieron que hacía un mes tenía Neumonía y no lo sabía, así llevaba trabajando con mareo y fatigas", agregó.

A Ramírez, quien ahora es el tercer paciente habanero en ser dado de alta médica, en ese momento lo pusieron en observación. "Como estaba débil, los anticuerpos estaban trabajando en otro lado, tenía partes vulnerables, me atacó el virus", dijo.

"Lo que pasa que yo soy fuerte y con el tratamiento y la atención que me dieron me salvaron la vida", sostuvo.

Ramírez fue atendido en el Hospital Militar Dr. Luis Díaz Soto, más conocido como Naval. "Todos los médicos, enfermeros, personal de limpieza, pantristas, como esa gente no hay nadie, me atendieron como si fuera familia, la verdad", aseguró.

Este cubano sintió miedo de la enfermedad, no por él, sino porque pensó que su hija estaba infectada.

"A mí me importaba un comino morirme, lo mío era ella, ese era el miedo mío", cuenta.

"Ya después de que yo me enteré que había salido de la enfermedad, entonces dije para mis adentros, a vivir ahora", añadió.

A todas aquellas personas que todavía no se toman en serio la situación que vive el mundo a causa del coronavirus yq ue se exponen a la pandemia, Ramírez les pregunta: "¿Por qué nos vamos a arriesgar a andar en la calle, si está informando que es una pandemia, que está matando a la gente? ¿Por qué nos vamos a arriesgar a contagiar a alguien, si lo están diciendo?".

"Es gente que no quieren a nadie, ni a sus hijos, madres, familiares, a nadie", sugirió.

Por último, Ramírez pidió al pueblo de Cuba "que cooperen y que hagan todo lo que está establecido en la Ley, porque desgraciadamente yo la pasé y me le fui a la muerte, pero todo el mundo no tiene la misma facilidad para enfrentar esta enfermedad".

"Tenemos que cuidarnos nosotros mismos, cuidar a la familia, porque si tú no cuidas tu familia quién la va a cuidar. Yo estoy aquí hasta el día 18, el día diecisiete es que me dan de alta médica y ando con el nasobuco puesto en la boca en mi casa y yo estoy limpio ya", apuntó.

Este miércoles, el Ministerio de Salud Pública (MINSAP) dijo que se registraron 26 nuevos casos de coronavirus en el país, lo que eleva la cifra total a 212.

Hasta el momento, hay 2.742 pacientes ingresados y se han dado 12 altas médicas, cuatro de ellas nuevas y entre las que figura una ciudadana cubana de 94 años.