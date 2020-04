Actor cubano Daniel García recuerda los tiempos de la telenovela “Doña Bárbara”

Producida en 1977, y dirigida por Roberto Garriga, la segunda versión televisiva de Doña Bárbara se realizó en una época cuando los actores cubanos de teatro no trabajaban en la televisión, según cuenta en el Grupo de Facebook llamado Memorias de la Radio y la TV Cubana el actor Daniel García.

En un largo post que aquí resumimos, cuenta el actor, actualmente radicado en Miami, que fue todo un acontecimiento cuando Garriga se empeñó en utilizar actores del teatro en esta versión televisiva de la novela de Rómulo Gallegos: Raquel Revuelta, que ya había trabajado con Garriga en 1961 en el papel de la Doña, y José Antonio Rodríguez que tuvo larga trayectoria en televisión, cine y teatro. Raquel regresaba a la pequeña pantalla, después de muchos años de ausencia, y luego de protagonizar decenas de novelas, películas y obras teatrales para la televisión en los años cincuenta y sesenta.

Cuenta el actor: “No tengo la certeza de cómo llegué yo ahí, pero parece ser que el papel de Juan Primito le fue propuesto a Erdwin Fernández y éste declinó su participación por tener otros compromisos y entonces Raquel, que era además la directora del grupo teatral donde yo trabajaba, propuso mi nombre a Garriga, quien no tenía la menor idea de quien era yo, un actor que hasta ese momento había realizado pequeñísimos papeles en el teatro”.

“Mi participación comenzó en el capítulo seis o siete, no recuerdo bien. Yo estaba aterrado porque mi primera escena era un soliloquio, y sin contar con el director yo había llevado una lagartija viva en un pomo y en el momento de comenzar saqué al pobre animalito y le dije todo mi texto como si fuera dirigido a una persona, lo que me daba cierta seguridad. La segunda escena era con Raquel y José Antonio y parece que Garriga notó mi nerviosismo y antes de empezar a grabar se oyó su voz por los altavoces del estudio diciendo: “tres magníficos actores preparados para comenzar”.

Doña Bárbara era, en 1977, la única telenovela que se transmitía. Contaba con un elenco integrado no solo por los actores de teatro antes mencionados, sino también por otros que ya eran, o se convertirían, en estrellas de la televisión cubana en aquella época: Manolo Gómez, Cristina Obín, José Antonio Rivero, Gerardo Riverón, y José Antonio Espinosa, entre otros.

La telenovela también presentó, otra vez, el tema de las creencias más o menos oscurantistas y la religiosidad popular. Cuenta el actor: “Así salía al aire una trama donde la brujería, los conjuros y las creencias sobrenaturales eran comida diaria. Téngase en cuenta que hasta ese momento obras donde aparecieran hadas, duendes o brujas no eran bien vistas pues vivíamos una época revolucionaria y las nuevas generaciones debían formarse en el materialismo dialéctico y dejar a un lado las creencias religiosas y otros temas no apropiados para la formación del hombre nuevo”.

Respecto a los problemas de producción, cuenta Daniel García: “Había elementos de la producción verdaderamente lamentables, sobre todo lo referente a escenografía y ambientación. Por ejemplo, en las escenas de campo se metían caballos en aquel piso de cemento y había que ponerles sacos de yute a los cascos para que no resbalaran en el piso. Los árboles que se veían en el set eran traídos al principio de la semana, pero el viernes ya las hojas estaban secas y al menor contacto caían al piso. Tanto los sacos de yute como las hojas muertas salieron al aire alguna vez, pero parece que el público no lo notaba o no le importaba, tan enganchado estaba con la trama que aquello pasaba a un segundo plano”.

Daniel García actualmente tiene una compañía con el nombre de Juan Primito Productions, que produjo el disco de poemas y canciones Versos del alma, y recientemente el documental Sueños al pairo, sobre el músico Mike Porcel, con la dirección de los jóvenes cineastas cubanos Fernando Fraguela y José Luis Aparicio.

La telenovela Doña Bárbara nunca más se pudo retransmitir porque los casetes fueron borrados para ser utilizados en otros programas.