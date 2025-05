Actor cubano Roberto Perdomo revela los momentos más oscuros de su vida personal: "El dolor me arrastró"

El actor Roberto Perdomo, uno de los rostros más emblemáticos de la Televisión Nacional, abrió su corazón en una emotiva entrevista para el canal La Familia Cubana TV, donde compartió los capítulos más dolorosos de su vida personal, hasta ahora poco conocidos por el público.

Consagrado en el cine, el teatro y la televisión, Perdomo es recordado por su carisma y solidez actoral en telenovelas como "El balcón de los helechos" y en la serie policiaca "Tras la Huella", así como por su impecable trayectoria en el teatro.

Lo más leído hoy:

Sin embargo, detrás del escenario, su vida ha estado marcada por duras pérdidas, adicciones y decisiones que dejaron una huella imborrable.

Un duelo devastador y el alcoholismo

“La pérdida de mi mujer fue un golpe demoledor. Me volví alcohólico. Me tomaba una botella de ron diaria. El dolor me arrastró”, confesó el actor, al rememorar los años posteriores al fallecimiento de su pareja en España, con quien mantuvo una relación de siete años.

El duelo lo sumió en una profunda depresión y lo llevó a una dependencia al alcohol, de la que logró recuperarse con el tiempo. “No bebo más. Hace muchos años, pero no olvido lo que fui. El ron me robaba energía, vida y oportunidades”, reconoció.

Infancia difícil, sacrificios personales y sueños rotos

Nacido en Santiago de Cuba, Perdomo recuerda una infancia feliz, aunque marcada por el control materno, consecuencia de haber nacido “muerto” y haber sido reanimado.

Más adelante, decidió mudarse a La Habana para perseguir su vocación actoral, sacrificando su matrimonio y la cercanía con su hija, una etapa de la que hoy se arrepiente. “Si pudiera cambiar algo, sería eso. Perderme el crecimiento de mi hija fue un precio demasiado alto”, lamentó.

Instalado en España, llegó a ser convocado para un casting de una gran producción de Hollywood. Lo rechazó por no hablar inglés. Tiempo después, descubrió que se trataba de "El mañana nunca muere", una de las entregas de la saga James Bond. De haber aceptado, habría compartido escenas con el actor Pierce Brosnan.

En Cuba, brilló con más de 20 obras teatrales, entre ellas "Abakuá" y "Santa Camila de La Habana Vieja", y en dramatizados que lo convirtieron en un rostro familiar para varias generaciones de televidentes.

Adiós a Tras la Huella y nuevos proyectos

Su salida del policiaco "Tras la Huella", donde interpretó al coronel Fernando, tomó por sorpresa al público. “No me fui en malos términos sino por decisión propia. Quería hacer otras cosas. No deseaba quedarme encasillado en el policía eterno”, explicó.

Desde entonces ha incursionado en papeles diversos, como en la serie "Calendario" y en "Renacer", donde asumió un rol antagónico.

Adelantó que formará parte del próximo dramatizado que estrenará la Televisión cubana, llamado "Regreso al corazón", sucesor de "Sábados de Gloria". Interpretará a un padre de familia y espera que este personaje conecte con los cubanos y deje huella en la audiencia.

Al hablar del presente de la televisión nacional, no dudó en expresar sus inconformidades: “Nos falta riesgo. Falta conflicto. La vida está llena de temas difíciles y no podemos seguir esquivándolos como si no existieran”. El artista asegura que seguirá apostando por su pasión. “Quiero hacer personajes que incomoden, que no dejen dormir”.

Preguntas frecuentes sobre la vida personal y profesional de Roberto Perdomo