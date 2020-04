"Frito en ti", la nueva canción que Chocolate MC le dedica a su novia Daine

Publicado el Lunes, 6 Abril, 2020 - 11:51 (GMT-4)

Todo parece indicar que el reguetonero cubano Chocolate MC está aprovechando al máximo la cuarentena por el coronavirus en su nueva casa de Estados Unidos, país en el que reside desde hace algunos años, y ha vuelto a coger papel y lápiz para crear algunos temas musicales.

Sin embargo, en esta ocasión la musa que le bajó al Rey de todos los reparteros no fue la de la "tiradera", sino más bien la romántica, pues el intérprete ha creado un nuevo tema que está dedicado expresamente a su novia y madre de su hija Odainys, la cubana Daine.

Se trata de una canción que se encuentra en pleno proceso de creación y que saldrá al mercado musical bajo el título Frito en ti. Según se puede apreciar en el adelanto que compartió el cantante urbano con todos sus seguidores de Instagram, el sencillo saca a relucir su lado más seductor y plasma algunos de sus sentimientos más profundos hacia su chica.

No ad for you

Tal y como se escucha en la pista de audio, la canción describe en su letra cómo es el amor de ambos: "Lo tuyo y lo mío es algo que no se parece a ninguna a otra relación. Hicimos un pacto de corazón", es uno de los fragmentos que se le escucha cantar a Chocolate MC.

Daine, por su parte, se mostró más que orgullosa del regalo que le ha hecho su novio. Así lo reflejó en su perfil de la mencionada red social al compartir el post de su pareja en la sección de historias acompañado de un "Morí de amor".

Daine / Instagram

Esta no es la primera vez que Chocolate MC tiene este tipo de detalles con Daine y le abre su corazón poniendo a sus fanáticos como testigos. En noviembre del año 2018 el reguetonero también le dedicó a su novia un sencillo, pero en este caso fue lanzado con nombre Mojonero pero te quiero.

La canción se estrenó teniendo como portada una foto de Daine y en sus estrofas se podían leer algunas frases similares a Frito en ti tales como: “mami si tú a mí me dejas, qué le digo al corazón”, "yo sé que soy un mojonero pero yo te amo, yo te quiero", “sé que te he mentido, sé que te he fallado, sé que te maltratado pero estoy diciendo la verdad”, “no quiero perderte amor por el dinero, no quiero perderte amor por la fama, no quiero perderte amor por las drogas” o “Vamos pa' la cama que me entraron ganas de comerte”.