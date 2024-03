Tras salir de la cárcel, Chocolate publica foto en redes junto a policías de Miami

Chocolate MC está de nuevo en la calle y tras salir de la cárcel se comprometió con la policía de Miami a mantenerse enfocado en su música.

En su Instagram el reguetonero publicó una foto en la que aparece posando para las cámaras junto a tres oficiales: “Un compromiso con la ciudad de Miami. Gracias por otra oportunidad. Aquí estoy para darles mucho Chocolate”.

La foto desencadenó muchos comentarios criticándolo y el artista recurrió a sus stories para responder a los haters.

Captura Instagram / Chocolate MC

Las autoridades visitaron al cantante por su concierto del próximo sábado en el Dolphin Mall de Miami para que este se comprometiera a que no habrá ningún problema durante su show y que no irá armado.

“No se sabe quedar bien, estoy tratando de hacer música de nuevo, estoy tratando de subirme a las tarimas, hacer conciertos masivos, quiero integrarme a la sociedad, yo no tengo nada que ver con la policía, ni soy chota ni un carajo, hago cosas super mal, tengo mil casos con la policía que resolver”, reconoció el cantante.

“Ustedes quieren que todo el tiempo uno se vea como un delincuente en las redes sociales y en todos lados”, le reclamó a quienes lo critican.

En una de sus stories añadió: “35 mil dólares por un show. Sí me comprometo con la policía y con el gobierno de ese condado que voy a enfocarme en mi música. Griten, lloren pataleen, me comprometí y lo vuelvo a hacer si es necesario ustedes no me mantienen”.

Captura Instagram / Chocolate MC

Hasta ahora artistas como El Chulo y Lenier Mesa han confirmado su presencia en el concierto de Chocolate del próximo sábado.

La pasada semana el Rey de los Reparteros fue arrestado bajo cargos de violencia doméstica, luego de que su pareja lo acusara de golpearla con el puño en la cara.