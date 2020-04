Jennifer Lopez se emociona hasta las lágrimas al ayudar a la niña más especial que ha conocido nunca

Publicado el Martes, 7 Abril, 2020 - 06:33 (GMT-4)

Jennifer Lopez ha emprendido un nuevo proyecto televisivo muy especial. Se trata del programa Thanks a Million -de la plataforma Quibi-, donde diez celebridades regalan cien mil dólares a una persona cuya historia los haya inspirado. El fin de esta donación es iniciar una cadena de solidaridad, y cada uno de los destinatarios de este dinero deberá regalar la mitad y así sucesivamente.

La neoyorquina es una de las diez estrellas que aparecen en el show televisivo y en su episodio presentó a la pequeña Zoey, una niña que tiene parálisis cerebral y que conoció en el backstage de uno de sus conciertos. La niña causó tanto impacto en ella con su ternura y positividad que se ha convertido en una fuente de inspiración para ella.

A través de Instagram, la cantante de 50 años ha compartido un fragmento del encuentro que tuvo con la pequeña luchadora y su madre Rosalía en el programa y la emoción que vivieron las tres ha conseguido traspasar la pantalla. No solo ellas se emocionaron hasta las lágrimas, también muchos espectadores que no han podido evitar conmoverse ante el bello momento que vivieron y la dulzura de la pequeña Zoey.

"Conoce a la niña más especial que he conocido nunca", escribió la artista al compartir el audiovisual.

"Conocer a Zoey me enseñó muchas cosas. Me hizo recordar las cosas que son importantes. A veces cuando estás muy ocupado, tienes muchos shows, olvidas esas cosas. Me hicisteis retroceder y pisar tierra y no puedo sacaros de mis pensamientos", les confesó la actriz visiblemente emocionada durante su conversación.

Este programa muestra el lado más humano de Jennifer Lopez y los artistas que se unieron al show, y también hizo que sus fanáticos reaccionaran en Instagram. "Llorando. Esto es precioso, Jennifer", comentaba la cantante Becky G en el tablón del conmovedor vídeo.

El resto de famosos que se unieron a este proyecto tan emotivo y especial son Kristen Bell, Nick Jonas, Kevin Hart, Anthony Davis, Gabriel Iglesias, Aaron Rodgers, Karlie Kloss, Yara Shahidi y Tracy Morgan. Todos juntos han donado un millón de dólares, habiendo entregado cien mil dólares cada uno a la persona que les han inspirado, al igual que Zoey inspiró a Jennifer Lopez.